A Reazione a Catena le Volta Pagina vincono 126mila euro, sui social è polemica: "Soldi regalati" Nella puntata del 24 settembre di Reazione a Catena, il trio de Le Volta Pagina ha vinto 126mila euro. La cifra si è sommata al montepremi precedente, facendo arrivare le concorrenti a un totale di 249.385 euro, il più alto di questa edizione. Sui social, però, la loro vittoria ha generato diverse polemiche.

A cura di Elisabetta Murina

A Reazione a Catena le Volta Pagina battono ogni record di questa edizione. Il trio composto da Anna Laura, Antonella e Rosa di Reggio Emilia, che hanno scelto di chiamarsi così in onore della loro passione per la lettura, nella puntata del 24 settembre ha vinto 126mila euro durante il gioco finale l'Intesa Vincente. La cifra si è andata a sommare con quanto già guadagnato nelle numerose puntate precedenti, facendo arrivare le tre donne a un montepremi totale di 249.385 euro, il più alto di questa stagione. Sui social, però, la loro vittoria ha generato qualche polemica.

La partita vincente de Le Volta Pagina a Reazione a Catena

Campionesse da oltre 15 puntate, le Volta Pagina sono arrivate al gioco finale de ‘l'ultima catena' con un montepremi di 126mila euro e ancora due jolly a disposizione. Hanno indossato le cuffie e ognuna di loro ha dovuto indovinare una parola che collegasse la precedente e la successiva, così da dare vita a una catena. La prima Rosa, che con la parola ‘rosa' ha unito ‘spine' e ‘mortadella', poi è stato il turno di Anna Laura, che con ‘Bologna' ha continuato la catena. Di seguito Antonella, che dicendo ‘brodo' ha portato le tre donne un passo più vicine alla vittoria. Infine l'ultima parola scelta da tutte e tre, ‘nominale‘, che le ha portate al montepremi finale, tra gioia e lacrime per l'emozione.

Le polemiche social per la vittoria de Le Volta Pagina

La vittoria delle Volta Pagina non è passata inosservata sui social. Oltre a coloro che ne riconoscono la bravura, molti utenti hanno sottolineato come le parole scelte per l'ultimo gioco, l'Intesa vincente, fossero troppo semplici da indovinare. "Una catena così semplice è imbarazzante. Quest'anno il livello dei concorrenti è basso. E cercano di fare vincere a tutti i costi per aumentare l' audience?", ha scritto un utente su X. E poi ancora: "Catena più facile non poteva esserci", "Soldi regalati", "Volevano farle vincere".