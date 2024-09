video suggerito

La bachata di Stefano De Martino ad Affari Tuoi, poi Vittoria perde e lui si arrabbia col dottore: “Pezzo di fango” Un tranello del dottore mette Vittoria, concorrente di Affari Tuoi, nella condizione di perdere 30mila euro e uscire dal programma con soli 50 euro. Stefano De Martino, che aveva compreso il tentativo, lo apostrofa con scherzosa severità: “Pezzo di fango”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

La concorrente che gioca nella puntata di Affari Tuoi del 10 settembre è Vittoria. Ad accompagnarla è la madre Barbara e le due tentano la fortuna con il pacco numero 10. Dopo avere eliminato il pacco da 100mila euro, il dottore fa la prima proposta da 34mila euro che le due donne decidono di cestinare. Una bachata improvvisata in studio dall’ex ballerino e oggi conduttore Stefano De Martino ravviva la prima parte della serata ed elimina il pacco da 10mila euro.

Vittoria ad Affari Tuoi: “Ero una calciatrice, mia madre non era contenta”

Vittoria racconta di avere giocato a lungo a calcio nella Primavera della Juventus. “È stata una gioia immensa per mio padre, un po’ meno per mamma il fatto che io giocassi a calcio”, racconta, con la madre che conferma avrebbe preferito facesse la ballerina. “Giocavo nella primavera della Juventus. Poi ho smesso con il calcio perché a un certo punto bisogna fare delle scelte che condizionano il futuro, Mi sono allontanata dallo sport che però continuo a seguire e tifare. Ho scelto l’università e adesso mi dedico allo studio”, ha spiegato ancora la concorrente.

Vittoria perde i pacchi importanti uno dopo l’altro

Purtroppo il tiro successivo di Vittoria brucia anche i 200mila euro. L’unico premio alto rimasto in gioco è quello da 300mila euro. Anche quello, purtroppo, va via pochi istanti dopo con De Martino che lo annuncia a Vittoria con una metafora calcistica: “Hai tirato un calcio di rigore ma il dottore ha parato”. Vittoria e Barbara decidono di cambiare il loro pacco con quello della Sardegna. Sfortuna clamorosa per la coppia che pesca l’ennesimo pacco e, per la terza volta di fila, elimina il premio più alto rimasto in gioco: quello da 50mila euro. Nessun’altra offerta da parte del dottore che da Stefano viene scherzosamente apostrofato “Pezzo di fango”.

Il tranello del dottore a Vittoria: nel suo pacco solo 50 euro

Vittoria spiega il senso della sua partecipazione ad Affari Tuoi: "Io e mia madre abbiamo condiviso esperienze meravigliose, in particolare il cammino di Santiago che abbiamo fato quando avevo 13 anni. Già essere qui con lei è un regalo. Sono elice di condividere questa esperienza con lei che è la mia forza. Il cammino mi ha insegnato che la differenza la fanno gli incontri e io sono felice di tutte le persone che ho incontrato qua. Adesso voglio arrivare fino in fondo e giocarmela".

Gli ultimi tre tiri si rivelano fortunati per Vittoria che elimina tre pacchi bassi e riesce ad arrivare all’ultimissima sfida della serata con due pacchi: quello da 50 euro e quello da 30mila euro. Il dottore propone un cambio e De Martino cita Schopenhauer, filosofo caro a Vittoria che studia Filosofia. La concorrente decide di accettare il cambio ma cade nel tranello del dottore: il pacco contiene infatti solo 50 euro.