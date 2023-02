Perché Jore ha lasciato Amici 22: “Problemi irrisolti che non mi hanno permesso di essere sereno” Jore è tornato sui social dopo la decisione di aver abbandonato Amici per motivi personali. Tra le sue storie Instagram, il cantante ha ringraziato tutti e aggiunto: “Ho iniziato questo viaggio portandomi addosso problemi e questioni irrisolte alle quali ho cercato di non pensare”.

A cura di Elisabetta Murina

Jore è tornato sui social dopo aver lasciato la scuola di Amici per motivi personali. Sul suo profilo Instagram, il giovane cantante ha spiegato le ragioni che l'hanno portato a mettere un punto al suo percorso, durato circa un mese.

Le prime parole sui social dopo l'abbandono

Con alcune storie Instagram, Jore ha raccontato di aver dovuto interrompere il suo percorso ad Amici a causa di alcune "questioni irrisolte", problemi che si è portato dietro fin dall'inizio della sua avventura e che gli hanno impedito di viverla completamente sereno:

Ho iniziato questo viaggio portandomi addosso problemi e questioni irrisolte alle quali ho cercato di non pensare fin dall’inizio. Purtroppo non ci sono riuscito. Non solo questi problemi non mi hanno permesso di essere totalmente sereno e concentrato ma hanno cominciato a creare in me un malessere fisico che mi ha portato a non essere nelle condizioni di poter fare quello che amo di più, cantare.

Il cantante, all'anagrafe Lorenzo Longoni, non ha voluto spiegare nel dettaglio cosa sta attraversando, limitandosi a dire di non essere più nelle condizioni fisiche per fare quello che ama, vale a dire cantare. Poi ha voluto ringraziare tutti gli altri ragazzi con cui ha condiviso l'esperienza e, in particolare, il suo coach Rudy Zerbi e Maria De Filippi:

Abbraccio virtualmente tutti i ragazzi che proseguono questo percorso… sono nate delle bellissime amicizie, continuerò a seguirvi e a tifare per voi. Voglio ringraziare Amici tutte le persone che nei vari ruoli ho avuto modo di conoscere, ringrazio in modo particolare Maria per avermi dato questa splendida opportunità, per avermi sostenuto e capito. Grazie a Rudy Zerbi per aver creduto in me e cercato di stimolarmi a dare il meglio, a non aver paura di mostrare me stesso senza barriere o muri da abbattere. Ci proverò con tutta la forza che ho. Mi dispiace, di tutto e tanto. Vi voglio bene.

Il banco di Jore già a rischio ad Amici

Il pubblico è venuto a sapere della decisione di Jore durante il daytime del 17 febbraio, in cui si è visto il ragazzo abbandonare la scuola. Solo qualche giorno prima, durante l'ultima puntata del talent show, il suo banco aveva iniziato a essere messo in discussione. Il suo coach Rudy Zerbi,infatti, avevo chiesto alla produzione la possibilità di sostituire uno dei suoi allievi con il cantante Mezkal. E l'addio sarebbe toccato proprio a uno tra Jore e Piccolo G.