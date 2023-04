Perché James Corden ha deciso di lasciare il The Late Late Show: la decisione più sincera possibile È finito per sempre il Late Late Show di James Corden e con lui il mitico Carpool Karaoke: ecco perché il conduttore ha scelto di mettere fine al format che lo ha reso celebre in tutto il mondo.

È finito per sempre, come avevamo anticipato, il Late Late Show di James Corden. E con lui è finito il Carpool Karaoke, che ha conquistato milioni di visualizzazioni in otto anni di fantastiche, divertenti e irriverenti puntate. Di fatto, si è chiusa un'era televisiva per la statunitense CBS. La stella di James Corden non smetterà di brillare, ma lo farà in Gran Bretagna: il suo tempo con il programma americano che lo ha reso celebre, sì, quello è finito. La decisione di fermare questo programma è stata sua. Come aveva spiegato a "The Drew", il talk show condotto da Drew Barrymore, l'attore e conduttore era arrivato a un punto di saturazione tale da non riuscire più a godersi la sua famiglia. Nell'ultima puntata del Late Late Show, l'attore si è congedato dopo aver suonato un brano originale al pianoforte, una ballata ricca di riferimenti a questi otto anni in onda con più di 1200 episodi.

La puntata finale: gli ospiti e il saluto pieno di lacrime

Tra gli ospiti finali che si sono avvicendati per l'ultima puntata: Will Ferrell, Harry Styles (grande amico di James Corden), il Carpool Karaoke con Adele e inoltre un messaggio di sostegno del presidente Joe Biden. Verso la fine della puntata, la voce di James Corden ha cominciato a incrinarsi sempre di più e le lacrime hanno fatto molta fatica a non uscire, fino a un tenerissimo ma composto pianto liberatorio alla fine dell'esibizione. "Una parte di me pensa: perché non restare qui per sempre?", ha cantato nel brano originale da lui composto, "Ma nel profondo del mio cuore, io lo so. Non ci sono più spettacoli da mostrare. È tempo che me ne vada. Grazie per tutto, questo è il nostro show". Poi la star è uscita di scena, ma prima ha indicato la telecamera e ha salutato tutto il pubblico.

James Corden vuole stare di più vicino alla sua famiglia

Nell'intervista molto sincera che James Corden ha rilasciato nel corso di The Drew, ha spiegato bene le motivazioni che lo hanno indotto a rifiutare il rinnovo di contratto con la CBS: "È stato davvero difficile, ma sapevo sin dal principio che tutto questo sarebbe stato parte del viaggio, sarebbe stata un'avventura di un grande viaggio". E poi la scelta è stata facilitata da un discorso che ha fatto con suo figlio, che all'epoca aveva 10 anni: "Mi diceva: Lavori oggi? E io: Sì. E lui: Ma è domenica. E ho provato a spiegarli che avevo una tabella di marcia molto stretta, legata a tutta una serie di cose. Poi sono salito in auto, ho chiamato mia moglie e le ho detto: Mi sono reso conto, nella migliore delle ipotesi, che abbiamo altre sei estati in cui Max vuole anche lontanamente essere vicino a noi e non posso sprecarne un'altra".