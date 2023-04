Carpool Karaoke chiude: addio al format di James Corden con Adele ultima ospite Partito come sketch nel 2011 per Comic Relief con George Michael, dal 2015 è diventata una rubrica fissa del Late Late Show di James Corden. Il 27 aprile, l’ultima puntata con il ritorno di Adele.

È l'ultima settimana del Late Late Show di James Corden ma, il 27 aprile, sarà soprattutto l'ultimissima puntata di Carpool Karaoke, la rubrica diventata un vero e proprio format all'interno del programma dell'irriverente conduttore britannico. Su Youtube sono già disponibili 21 minuti del bombastico appuntamento finale: l'ultima ospite è Adele, che nel 2016 aveva contribuito a lanciare in orbita la rubrica con una puntata che ad oggi ha più di 260 milioni di visualizzazioni. La cantante raggiunge così Niall Horan e Camila Cabello nella speciale classifica degli artisti apparsi due volte: in testa, Harry Styles e Justin Bieber, 3 volte.

Adele e James Corden: l'ultimo Carpool Karaoke

La rubrica comincia con Adele che sorprende James Corden a letto, svegliandolo suonando dei piatti. Poi, i due salgono in auto e cominciano a passare in rassegna tutti i ricordi che James Corden ha avuto in questi anni, cantando "Rolling in the Deep", "Love is a Game", "I Drink Wine", "Don't Rain on My Parade" e "Hometown Glory" di Barbra Streisand. Carpool Karaoke ha ospitato grandissimi artisti ed entrando nella storia dello spettacolo: da Mariah Carey a Paul McCartney, da Justin Bieber ai Foo Fighters, da Elton John a Madonna.

Il primo storico Carpool Karaoke con George Michael

Carpool Karaoke è partito nel 2015 ma in realtà è nato ben prima. Era il 2011 quando James Corden organizzò per il Red Nose Day, la giornata dedicata ai bambini del mondo in difficoltà, uno sketch per Comic Relief, l'associazione benefica composta da attori e personaggi dello spettacolo che aiutano i bambini poveri. Quello sketch, al quale avevano partecipato tantissime altre star come Paul McCartney e Justin Bieber, cominciava con George Michael nel ruolo di se stesso. I due cantavano I'm your man. Come ha confermato James Corden, da quello sketch poi è nata l'idea, quattro anni dopo, di serializzare quel momento.