Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Perché il Grande Fratello non va in onda stasera e quando ci sarà la prossima puntata con Simona Ventura

Il Grande Fratello non va in onda stasera, giovedì 6 novembre 2025, causa il calo ascolti. Il reality condotto da Simona Ventura torna in tv il prossimo lunedì 10 novembre: cosa sarà trasmesso stasera su Canale5.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Gaia Martino
49 CONDIVISIONI
Immagine

Questa sera, giovedì 6 novembre 2025, non andrà in onda il Grande Fratello. Il reality condotto da Simona Ventura, per il quale era stato deciso il raddoppio settimanale, torna con la tradizionale messa in onda del lunedì sera, e resterà l'unica. I piani alti di Mediaset hanno deciso di annullare il doppio appuntamento visto il calo di ascolti con cui il programma sta facendo i conti. La media di telespettatori, infatti, non supera il 1.800.00: lo scorso lunedì ha registrato infatti 1.893.000 spettatori con il 14.7% di share. Giovedì 30 ottobre, invece, il reality si è fermato a 1.620.000 spettatori con uno share del 13.1%, ovvero al minimo storico di spettatori e di share che ha lanciato automaticamente un campanello di allarme-crisi. Investire su una seconda puntata, quindi, non sarebbe più nei piani della dirigenza del Biscione. Nell'ultima settimana si è parlato anche di una chiusura anticipata del programma: una voce smentita da Fanpage.it con la testimonianza di una persona vicina al reality che "al momento la esclude".

Immagine

Simona Ventura torna in onda con il Grande Fratello – al cui cast di opinionisti formato da Floriana Secondi, Cristina Plevani e Ascanio Pacelli si è aggiunta anche Sonia Bruganelli  – il prossimo lunedì, 10 novembre 2025. Un modo anche per dare più spazio ai concorrenti che, nella quotidianità della casa, hanno instaurato le prime amicizie e i primi rapporti ‘speciali'. Stasera, in prima serata su Canale5, dopo il tradizionale appuntamento con il game show dell'access prime time La Ruota Della Fortuna, andrà in onda al posto del Grande Fratello, il film Il conte di Montecristonuova trasposizione del romanzo di Alexandre Dumas con Pierre Niney protagonista. Nel cast c'è anche Pier Francesco Favino, chiamato a interpretare il ruolo dell'Abate Faria.

Programmi TV
49 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Caterina Balivo: “TeleMeloni? In Rai ho libertà totale. La Tv è piena di talk sulla cronaca perché mancano i soldi”
Caterina Balivo a Fanpage.it: l'intervista video al volto del pomeriggio Rai
"La volta buona? Penso che anche il pubblico abbia faticato a riconoscermi"
"Dopo la maternità mi sono sentita tradita, mi hanno massacrata"
"Come donna, devo dimostrare sempre il doppio, ma le cose stanno cambiando"
"Ho protetto i miei figli dalla notorietà dei loro genitori, volevo fossero liberi"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views