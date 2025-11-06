Perché il Grande Fratello non va in onda stasera e quando ci sarà la prossima puntata con Simona Ventura

Questa sera, giovedì 6 novembre 2025, non andrà in onda il Grande Fratello. Il reality condotto da Simona Ventura, per il quale era stato deciso il raddoppio settimanale, torna con la tradizionale messa in onda del lunedì sera, e resterà l'unica. I piani alti di Mediaset hanno deciso di annullare il doppio appuntamento visto il calo di ascolti con cui il programma sta facendo i conti. La media di telespettatori, infatti, non supera il 1.800.00: lo scorso lunedì ha registrato infatti 1.893.000 spettatori con il 14.7% di share. Giovedì 30 ottobre, invece, il reality si è fermato a 1.620.000 spettatori con uno share del 13.1%, ovvero al minimo storico di spettatori e di share che ha lanciato automaticamente un campanello di allarme-crisi. Investire su una seconda puntata, quindi, non sarebbe più nei piani della dirigenza del Biscione. Nell'ultima settimana si è parlato anche di una chiusura anticipata del programma: una voce smentita da Fanpage.it con la testimonianza di una persona vicina al reality che "al momento la esclude".

Simona Ventura torna in onda con il Grande Fratello – al cui cast di opinionisti formato da Floriana Secondi, Cristina Plevani e Ascanio Pacelli si è aggiunta anche Sonia Bruganelli – il prossimo lunedì, 10 novembre 2025. Un modo anche per dare più spazio ai concorrenti che, nella quotidianità della casa, hanno instaurato le prime amicizie e i primi rapporti ‘speciali'. Stasera, in prima serata su Canale5, dopo il tradizionale appuntamento con il game show dell'access prime time La Ruota Della Fortuna, andrà in onda al posto del Grande Fratello, il film Il conte di Montecristo, nuova trasposizione del romanzo di Alexandre Dumas con Pierre Niney protagonista. Nel cast c'è anche Pier Francesco Favino, chiamato a interpretare il ruolo dell'Abate Faria.