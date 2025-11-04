Il Grande Fratello rinuncia al raddoppio settimanale, il reality show andrà in onda solo il lunedì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Grande Fratello rinuncia al raddoppio settimanale e torna alla messa in onda solo del lunedì sera. Dopo l'esperimento della scorsa settimana, durante la quale il reality show è andato in onda sia lunedì 27 ottobre che giovedì 30, dai piani alti di Mediaset hanno optato per un solo appuntamento settimanale, trasmesso di consueto a inizio settimana.

Il GF torna ad un solo appuntamento settimanale, gli ascolti del raddoppio non premiano

La nuova puntata sarà quindi il 10 novembre, come emerge anche visionando il palinsesto Mediaset, dove è chiaro che si è optato per lasciare libera la serata del giovedì, invece che occuparla con il reality. Il programma sostiene, mantenendo gli standard della rete, una media di telespettatori che non supera, se non di pochissimo, 1.893.000 spettatori con il 14.7% di share. La puntata di giovedì scorso ha abbassato radicalmente la media, fermandosi a 1.620.000 spettatori con uno share del 13.1%. Una discesa ripidissima che, quindi, deve aver fatto riflettere la dirigenza del Biscione sulla possibilità di un raddoppio. Gli ascolti, da fine settembre, non si sono scostati dagli esiti delle rilevazioni su menzionati, ragion per cui investire in una seconda puntata non è stato necessario.

Il reality show di Canale 5 ha sicuramente perso smalto, nonostante la conduzione frizzante e precisa di Simona Ventura, ma è probabilmente il racconto dei protagonisti che non attrae il pubblico come ci si sarebbe aspettati. Tornare alle origini con un Grande Fratello dedicato alle persone comuni, dopo anni di personaggi noti o sedicenti tali, è stata una scelta che ha dato meno frutti del previsto. Per provare a ravvivare anche l'atmosfera in studio è stata chiamata in causa anche Sonia Bruganelli, per due anni opinionista dello show e ora tornata in questa veste per le sue stilettate che dovrebbero suscitare un po' di dibattito e agitare gli animi. Al momento, però, il reality naviga ancora nelle stesse placide acque.