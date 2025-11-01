Il Grande Fratello e le voci di chiusura anticipata, cosa c’è di vero: “È da escludere al momento”

Nonostante nelle ultime ore fosse circolata la voce di una possibile chiusura anticipata del Grande Fratello a causa di ascolti in calo e costi elevati, fonti vicine a Fanpage smentiscono. Al momento, il reality di Simona Ventura non subirà interruzioni e la programmazione resta confermata, mentre restano accesi i riflettori sul futuro del format e sulla prossima edizione Vip.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nelle ultime ore, sul web, è circolata con insistenza la notizia di una possibile chiusura anticipata dell’edizione in corso del Grande Fratello. L’indiscrezione, partita dal sito Affari Italiani, metteva in relazione il calo di ascolti del reality con i costi di produzione molto elevati, suggerendo che Mediaset potesse valutare alternative più economiche, come una telenovela turca in prima serata. Fonti interne a Fanpage.it, tuttavia, riferiscono una versione dei fatti diversa.

Le indiscrezioni sulla chiusura anticipata del GF

Secondo quanto riportato, la puntata di giovedì 30 ottobre, che ha registrato 1,6 milioni di telespettatori e uno share del 13,1%, sarebbe stata il campanello d’allarme per alcuni dirigenti, alimentando dubbi sulla sostenibilità economica e editoriale del programma. In alcuni corridoi di Cologno Monzese – si leggeva sul sito – si era parlato addirittura di un possibile ridimensionamento delle dirette o di un commissariamento della produzione, con l’idea di contenere le spese senza penalizzare troppo la visibilità del format in attesa della prossima edizione Vip condotta da Alfonso Signorini.

Cosa apprende Fanpage

Fonti interne a Fanpage.it chiariscono però una situazione diversa. Una voce vicina al programma spiega: “Una chiusura anticipata è da escludere al momento”. La programmazione del reality, dunque, resta confermata, così come la linea editoriale e i piani di produzione, che continueranno senza interruzioni. Nessuna decisione ufficiale di stop anticipato è stata adottata e le puntate previste nelle prossime settimane andranno regolarmente in onda fino a dicembre, come era stato inizialmente stabilito. Insomma, anche se gli ascolti sono costantemente monitorati e se pure nei corridoi dell’azienda si discute del futuro del brand e di eventuali strategie alternative, al momento il Grande Fratello prosegue senza cambiamenti.