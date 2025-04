Pechino Express, Giaele De Donà: “Mamma ha avuto un ictus, è in sedia a rotelle. Ogni cosa che faccio è per lei”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Nella settima puntata di Pechino Express 2025, in onda giovedì 17 aprile, Giaele De Donà ha parlato per la prima volta della sua famiglia. L'influencer, 26 anni, ex concorrente del Grande Fratello Vip, si è raccontata a Dolcenera in una prima parte del viaggio mixata. La concorrente si è messa a nudo riguardo al rapporto con la madre Tatiana, in sedia a rotelle da quando lei ha 3 anni.

Giaele parla della madre a Pechino Express

Durante una parte di viaggio in coppia mixata, Giaele e Dolcenera ne hanno approfittato per conoscersi meglio. L'influencer si è raccontata e ha parlato del suo rapporto con la madre: "Sono io la sua mamma". E, quasi con le lacrime agli occhi, ha spiegato: "Ha avuto un ictus quando avevo 3 anni, è rimasta disabile e da allora è in sedia a rotelle, negli anni è andata peggiorando. Tutto quello che faccio, lo faccio per star bene lei". Quando ha deciso di sposarsi con l'imprenditore Bradford Beck, anche il luogo è stato scelto per il bene della mamma: "Ho deciso di sposarmi in Messico solo per lei, per farle fare un viaggio, ha passato la settimana più bella della sua vita". "Non ha 26 anni, ne ha 50 per il modo in cui vive, senza giocare più", ha commentato Dolcenera.

Dolcenera parla del rapporto con Gigi Campanile

Anche la cantante ha colto l'occasione per raccontare un po' della sua vita, in particolare dell‘amore per Gigi Campanile, con cui ha deciso di affrontare questo viaggio a Pechino Express. "Uno dei problemi tra noi due è che siamo sempre e solo insieme, è giusto che sfoghi l'altra parte di sé stesso", ha raccontato la cantante. In macchina con Giulio Berruti degli Estetici, anche Campanile ha spiegato: "Sono 30 anni che siamo insieme, ma non siamo sposati e non abbiamo figli. Lei vorrebbe, ma ha 47 anni e io 54. Abbiamo fatto una scelta egoistica a non averli e adesso non possiamo farla altrettanta egoistica ad averli".

