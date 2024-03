Pechino Express 2024 in tv e in streaming: dove vedere le nuove puntate su Sky e NOW Parte il 7 marzo 2024 la nuova edizione di Pechino Express: le 8 coppie sono pronte e partire verso la Rotta del Dragone. I telespettatori potranno seguire il lungo viaggio in 10 puntate in onda in prima serata, di giovedì, su Sky Uno e NOW. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Comincia la nuova edizione di Pechino Express 11, da giovedì 7 marzo 2024 parte il viaggio delle 8 coppie di concorrenti scelti per la Rotta del Dragone tra Vietnam, Laos e Sri Lanka. Il programma condotto da Costantino Della Gherardesca e Gianluca Fru dei The Jackal, va in onda su Sky Uno, in prima serata, e in streaming su NOW. Fabio ed Eleonora Caressa (I Caressa), Damiano e Massimiliano Carrara (I Pasticcieri), Artem e Antonio Orefice (I Fratm), Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi (I romagnoli), Nancy Brilli e Pierluigi Iorio (I brillanti), Kristian Ghedina e Francesca Piccinini (I giganti), Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo (Le amiche) e Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi (Italia Argentina) sono pronti per la loro nuova avventura.

Pechino Express 2024 in diretta tv su Sky ogni giovedì sera

Le 8 coppie di concorrenti scelti per Pechino Express 11, I Caressa, I Pasticcieri, I Fratm, I Romagnoli, I Brillanti, I Giganti, Le Amiche e Italia Argentina, percorreranno la Rotta Del Dragone che snoda la sua coda dal Vietnam del nord, attraversa la natura del Laos e conclude il viaggio nello Sri Lanka. I telespettatori potranno seguire l'avventura dei protagonisti della nuova edizione ogni giovedì sera, in prima serata su Sky Uno, a partire dal 7 marzo 2024. Saranno 10 le puntate e solo una coppia sarà proclamata vincitrice: la finale, a Sigiriya, è prevista per giovedì 9 maggio 2024. Il premio sarà devoluto a sostegno di una Ong che opera nei Paesi visitati durante il tragitto.

Come vedere Pechino Express 2024 in streaming senza Sky

Sarà possibile vedere Pechino Express 2024 anche su NOW: il reality fa parte dei contenuti inclusi nel Pass Cinema & Entertainment della piattaforma streaming, il quale propone diverse soluzioni per quanto riguarda il costo, i contenuti accessibili e le opzioni di visione simultanea. Non è stata annunciata, invece, nessuna replica su TV8 per il momento. Selectra.net fa sapere che si prevede, però, la trasmissione in differita del programma dopo la conclusione della stagione, nel corso del 2024.