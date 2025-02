Paulo Dybala consola Raffaele per la morte della madre: “L’ho vissuta anche io, non si è mai pronti”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Non solo Mahmood, nella puntata di C'è Posta per Te del 22 febbraio è stato ospite anche Paulo Dybala, il calciatore della Roma chiamato da Erika per regalare un momento di felicità al nipote Raffaele, a cui in pochi mesi, nel 2021, è venuta a mancare la madre di soli 42 anni.

La storia di Raffaele e la perdita della madre a C'è Posta per Te

Quella di Dybala è la storia che ha chiuso la puntata del programma campione di ascolti (anche questa settimana ha stabilmente battuto la concorrenza e sfiorato il 30% di share). Il calciatore ex Juventus, ora in forza ai giallorossi, ha partecipato per dare supporto morale al ragazzo dopo il lutto: "Tu lo sai che per me sei stato sempre più che un nipote: un fratello più piccolo, che ho cercato di proteggere e coccolare sempre", ha detto Erika a suo nipote per motivare la chiamata nel programma. Diversi i momenti in cui la zia del ragazzo è stata costretta a fermarsi a causa dell'emozione. Quindi ha aggiunto: "Purtroppo, da quando tua mamma non c’è più, non sono riuscita a consolarti come avrei dovuto".

L'arrivo di Paulo Dybala e i regali a Raffaele

Quindi è arrivato il momento dell'ingresso in studio di Paulo Dybala, che ha mostrato al ragazzo tutta la sua solidarietà, confidandogli di avere patito un dolore simile: "Non è facile, io ho vissuto la stessa esperienza e non si è mai davvero pronti ad affrontare questi momenti", ha aggiunto l’attaccante argentino, esortando il ragazzo a circondarsi delle persone che gli vogliono bene e di tenere duro, perché questi momenti di dolore rendono le persone più forti. Il calciatore ha portato a Raffaele due doni per consolare il suo diapicere: il primo è un antistress personale, ovvero una maglietta Roma autografata da lui. Ma ha aggiunto anche un assegno donato al ragazzo, motivando il regalo così: "Questo ti servirà per portare tua zia a cena". Una frase che ha regalato un sorriso a Raffaele e sciolto anche le emozioni del momento.