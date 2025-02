C’è posta per te 2025, le anticipazioni di sabato 22 febbraio: chi sono gli ospiti della sesta puntata

video suggerito

Il weekend fa rima con C'è posta per te. Sabato 22, in prima serata su Canale5, torna l'appuntamento con Maria De Filippi. Dopo lo stop per il Festival di Sanremo, la conduttrice riapre le porte del suo salotto alle storie, alle emozioni e ai sentimenti dei suoi ospiti. In studio due grandi sorprese che vedranno protagonisti una pop stare e un calciatore famoso.

Dopo Sanremo, Mahmood ospite a C'è posta per te

Nella puntata di sabato 22 febbraio, Mahmood farà il suo ingresso a C'è posta per te. Uno dei cantanti di maggior successo sulla scena musicale pop, sarà infatti protagonista di una sorpresa del programma. È la prima volta che la popstar prende parte alla trasmissione di Canale5. L'artista è reduce dalla partecipazione a Sanremo, dove quest'anno è stato super ospite esibendosi con un medley sulle note dei suoi più grandi successi, da Soldi, passando per Kobra e culminando con la hit Tuta Gold. Nel corso della quarta serata della kermesse canora, è stato co-conduttore al fianco di Geppi Cucciari e Carlo Conti. Nella conferenza stampa prima della serata dei duetti, aveva rivelato:

Nel 2016 mi ero iscritto a Sanremo dal computer, non avevo un'etichetta discografica. Ho chiesto a Carlo cosa devo fare, ma io di solito dico un sacco di cag*ate, quindi devo essere spontaneo in maniera televisiva. Sento di dover dare tanto nella musica, il tempo libero che avrò lo voglio investire nello studio, sento che devo evolvermi a livello musicale.

Maria De Filippi e Mahmood

La sorpresa di Paulo Dybala nella sesta puntata di C'è posta per te

Nella prossima puntata di C'è posta per te, poi, un noto calciatore siederà al fianco di Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, ospiterà nella trasmissione l'attaccante della Roma e della nazionale argentina Paulo Dybala. È la seconda volta che lo sportivo partecipa al people show, nel 2018, infatti, aveva già fatto un'apparizione nel programma di Canale 5.