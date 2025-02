video suggerito

Sanremo 2025 evita C’è Posta per Te ma sfiderà il GF: Conti si salva evitando il derby Juve-Milan Carlo Conti può dirsi soddisfatto, la concorrenza al suo Sanremo sarà blanda. Si ferma Maria De Filippi, va in onda comunque Signorini e c’è anche la Champions League, per fortuna senza il derby italiano che poteva preoccupare il direttore artistico. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per Sanremo 2025 Carlo Conti non correrà grossi rischi, almeno dal punto di vista della concorrenza. Il festival, slittato di una settimana rispetto alla collocazione originaria per evitare lo scontro con i match di Coppa Italia, dovrà sì vedersela con la sovrapposizione delle partite di Champions League di Juventus Milan e Atalanta, ma allo stesso tempo eviterà lo scontro con C'è Posta per Te e troverà film in replica a contrastarlo film in replica.

Il GF in onda regolarmente

Una pax, quella Rai-Mediasetm legata anche alla presenza sul palco di Gerry Scotti, che non ferma però il Grande Fratello, in onda al giovedì, i talk di Rete 4 e Le Iene. Su Rai3 andrà in onda Chi l'ha visto?, mentre su La7 saltano Zoro e Gramellini. Resta l'appuntamento con Floris, mentre Formigli farà uno speciale su Musk. Su Sky confermato l'appuntamento con Masterchef.

La Champions League l'11 e il 12 febbraio

Anche quest'anno, come accade tempo, Sanremo dovrà fare i conti con il calcio. Nonostante la fuga dalla Coppa Italia, resta l'incrocio con le partite di Champions League, che secondo il nuovo formato prevede i playoff che coinvolgono tre squadre italiane: Juventus, Milan e Atalanta. Per fortuna senza derby. Tre partite previste tra l’11 e il 12 febbraio, due delle quali in orario serale, mentre solo l’Atalanta non incrocerà il Festival.

Leggi anche Fedez e Tony Effe scelti per Sanremo 2025 prima del dissing: come ha reagito Carlo Conti al loro litigio

La Juventus sfiderà il PSV Eindhoven martedì 11 alle 20:45, mentre il Milan se la vedrà con il Feyenoord mercoledì 12, sempre alle 20:45. Sky trasmetterà la partita della Juventus, mentre su Prime Video dovrebbe essere visibile il Milan (salvo cambiamenti). Tv8 avrà modo di mandare in onda una partita di Champions, ma non una delle Italiane e questo facilità molto il compito di Conti, che per sua fortuna non dovrà vedersela con un'emorragia di pubblico appassionato di calcio nelle prime ore di messa in onda delle serate del Festival.