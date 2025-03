video suggerito

C’è posta per te 2025, le anticipazioni di sabato 8 marzo: chi sono gli ospiti dell’ottava puntata L’ottava puntata di C’è posta per te, programma condotto da Maria De Filippi, va in onda sabato 8 marzo alle ore 21:30 su Canale5. Chi sono gli ospiti della trasmissione. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

307 CONDIVISIONI condividi chiudi

Michele Morrone e Stash ospiti dell'ottava puntata di C'è posta per te 2025

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su C'è posta per te 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli ospiti della puntata di C'è posta per te in onda sabato 8 marzo. Nell'ottava puntata del programma condotto da Maria De Filippi, i protagonisti delle sorprese saranno un attore e un cantante: Michele Morrone e Stash Fiordispino dei The Kolors.

Michele Morrone ospite di C'è posta per te l'8 marzo

Michele Morrone torna a C'è posta per te. Impegnato in numerosi progetti internazionali, sia come attore che come modello, torna nello studio del programma di Maria De Filippi per fare una sorpresa a una fan. Morrone è stato accolto in studio da un applauso scrosciante. Ha confidato, poi, alla conduttrice Maria De Filippi di essere molto emozionato: "È sempre bello vederti Maria. Io come al solito sono super emozionato". Dal pubblico è partito un "Sei bellissimo" e lui ha ringraziato.

La sorpresa di Stash Fiordispino nell'ottava puntata di C'è posta per te

Nell'ottava puntata di C'è posta per te, in onda stasera alle ore 21:30 su Canale5, ci sarà anche Stash Fiordispino, frontman dei The Kolors. L'artista ha raggiunto la notorietà grazie alla partecipazione alla trasmissione Amici, quindi è legato alla conduttrice Maria De Filippi da grande affetto. Quando è entrato in studio ha esclamato: "Ciao bionda, come stai?". E lei le ha fatto i complimenti dicendo di trovarlo particolarmente in forma: "Come sei bello, stai benissimo". Stash ha ironizzato: "Ragazzi, allora veramente sono dimagrito. Se lo dice lei, sono dimagrito veramente". Anche il cantante, come Michele Morrone, sarà protagonista di una sorpresa emozionate. Nel people show di Canale5 poi non mancheranno storie di amori interrotti, di ricongiungimenti familiari, racconti di vita vera che portano gli spettatori a riflettere, a emozionarsi e a volte strappano anche un sorriso. L'appuntamento con l'ottava puntata di C'è posta per te è sabato 8 marzo alle ore 21:30 su Canale5.