A C’è Posta Michele Morrone aiuta Pia a riavvicinarsi alla madre: “Sei stata forte, anche io ho perso il padre”

Michele Morrone è l'ospite speciale della prima storia di C'è Posta per te, nella puntata in onda sabato 8 marzo. A chiamare l'attore in studio è stata la signora Monica, che vuole farsi perdonare dalla figlia Pia. Dopo la morte del padre per un tumore, la donna non è stata il sostegno necessario di cui la ragazza avrebbe avuto bisogno e vuole tornare ad avere con lei il rapporto di un tempo.

Le parole di Monica per la figlia Pia

"Quando ti guardo sono così orgogliosa di te, della donna che stai diventando. Sono sicura che anche papà lo è e sono sicura che lo senti. Siamo sempre in 3", ha detto Monica alla figlia Pia. La donna vuole farsi perdonare per essere diventata lei la ‘figlia' e non aver avuto la forza necessaria per affrontare il lutto. "So di averti delusa. Nel momento più brutto della tua vita non sono stata abbastanza forte. Tra una madre e una figlia tutto può risolversi, questa sera sono qui per questo", ha spiegato.

Una volta arrivata la diagnosi di tumore del marito, nel settembre 2021, Monica non ha avuto il coraggio di parlarne subito con la figlia perché avrebbe voluto proteggerla: "Non meritavi di conoscere un dolore tanto immenso così presto. Chissà se mi perdonerai mai per averti fatta girare da sola nei migliori centri alla ricerca di una speranza". È stata Pia in quel momento a prendere in mano la situazione e ora la madre vuole farsi perdonare, tornando a essere quella di prima: "Desidero curare le tue ferite".

La sorpresa di Michele Morrone per Pia

"Mi hanno raccontato la tua storia, anche io ho perso il papà quando ero piccolo, avevo 12 anni. Se all'epoca avessi avuto 21 anni, non sarei stato così forte. Ti faccio i complimenti", ha detto Michele Morrone a Pia dopo averle regalato una rosa. L'attore ha poi invitato la ragazza, da sempre sua grande fan, a ballare in studio. "Ti guardo da qua, occhio", scherza la madre Monica. Morrone ha poi donato alla ragazza un libro, che per lui ha un forte significato simbolico e lo ha aiutato nella sua carriera. "Non hai bisogno di fortuna, tu sei una che la fortuna se la va a cercare", ha detto. "Vorrei che mi promettessi di essere un po' più leggera e libera da tutti i pensieri che hai avuto fino adesso. Devi cominciare a pensare ai tuoi sogni e non solo a mamma", ha concluso Monica.