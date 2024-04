video suggerito

Patrizio, 26 rossi da ‘pacchista’, finisce con un solo euro ad Affari Tuoi Grande delusione al gioco di Amadeus: Patrizio dalle Marche, in compagnia di suo figlio Francesco, aveva preso 26 rossi da pacchista ma durante la sua puntata è finito con un solo euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

221 CONDIVISIONI condividi chiudi

La fortuna gli ha girato le spalle. La puntata di Affari Tuoi del 3 aprile è in compagnia di Patrizio, in provincia di Pesaro in rappresentanza della regione delle Marche. È uno dei veterani ‘pacchisti': per lui, 28 puntate. Gioca accompagnato da suo figlio Francesco, 21 anni, e il numero del pacco di entrambi è il numero 16. Lui è un macellaio, il figlio è uno studente d'economia. Patrizio ha preso 26 pacchi rossi come pacchista, solo due pacchi blu di cui uno proprio in puntata come vedremo. Il primo tiro è proprio il numero 1 con la Toscana: il primo tiro è un blu, 50 euro. Secondo pacco, la Campania: altro blu. Al terzo pacco, il primo rosso: 15mila. Ci si presenta al cospetto del Dottore con un altro pacco blu scartato. La prima offerta vale 46mila euro. Una cifra molto alta che lascia intendere che all'interno del pacco c'è una bella somma. Un po' di retorica per il concorrente: "È un'offerta importante, capisco il valore dei soldi e i sacrifici che fanno le persone, ma ringrazio della bella offerta, ma non è quello che vado cercando stasera". Si ringrazia per l'offerta, come da rito, e si va avanti.

Tre tiri dopo l'offerta. Il figlio di Patrizio chiama la Puglia, pacco numero 4: volano via centomila euro. "Non è questo che vado cercando", come ha appena detto Patrizio che interviene quindi direttamente alla scelta dei pacchi con la Liguria. Il pacco contiene 10 euro. Il terzo pacco è il 9, la Sicilia: 10mila euro. La seconda manche prima di richiamare il Dottore fa volare via due rossi, quindi. Il Dottore, questa volta, gioca d'astuzia e offre un cambio per tre tiri. Patrizio accetta il cambio e si va a prendere il pacco numero 18 del Molise. Il primo pacco che lui vuole aprire è proprio il 16. Amadeus ammette: "Io non lo avrei fatto". Eppure Patrizio aveva solo 5 euro. Amadeus si sorprende: "Patrizio ha sempre avuto pacchi rossi, ma solo due volte no". Il pacco successivo è il numero 11, Veneto e vale 75mila euro. Peccato, ma a questo punto della partita ci sono ancora i 200mila e i 300mila euro in gioco. L'ultimo pacco che va via è un altro rosso da 30mila euro. La partita, prima di richiamare il Dottore, è in parità: 4 blu contro 4 rossi. Tra i rossi ci sono ancora i 200mila e i 300mila. Il Dottore, per un solo tiro, offre ancora 46mila euro. Patrizio, però, è un giocatore: rifiuta l'offerta e prosegue.

Intanto, volano via 50mila euro con l'esordiente Basilicata e il Dottore rimodula l'offerta: un tiro per 46mila euro. È la terza volta ed è una partita a scacchi tra Patrizio e il Dottore perché Patrizio aveva chiesto un cambio, ma il Dottore non ha consentito. "Ha il braccino corto, il Dottore", spiega Patrizio, "quindi io accetto la sfida, ma non l'offerta". C'è un solo pacco da aprire prima di ricevere un'altra offerta: Eleonora della Lombardia, pacco numero 19, ha 300mila euro e taglia le gambe a Patrizio. Curiosità: per Eleonora, seconda volta di fila con i 300mila euro. L'offerta adesso scende a 30mila euro. La scelta del pacco successivo fa volare via i 300mila euro. Quella dopo ancora, fa perdere 200mila euro. A questo punto, si sfalda tutta la strategia di Patrizio. Perde anche i 20mila euro.

La Regione Fortunata è il paracadute che può portargli ancora un premio. Il primo tentativo è sul Molise, putroppo errato. Amadeus toglierà 10 regioni per un ammontare totale di 50mila euro. Vanno via l'Emilia Romagna, l'Abruzzo, le Marche, il Lazio, l'Umbria, la Toscana, la Sardegna, la Sicilia, la Puglia. Restano il blocco del nord e tre regioni del Sud. Entrambi pensano alla Lombardia, ma soprattutto il figlio Francesco che ha guidato bene nella prima fase della partita. Niente da fare: era la Liguria, che pure era nei pensieri di Patrizio. Che peccato.