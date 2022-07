Patrizia De Blanck accetta di tornare al GFVip, ma ad una sola condizione La Contessa sta valutando se accettare o meno la proposta di Signorini che l’ha incitata a tornare nella casa del GFVip. “Ci sto pensando, non è una passeggiata”. Non è escluso che la socialite possa giocare in coppia con un altro concorrente, l’influencer Lorenzo Castelluccio.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Patrizia De Blank potrebbe tornare nella casa del GFVip. A due anni di distanza da un'edizione a dir poco esplosiva, la contessa potrebbe far tremare ancora le mura di Cinecittà con il suo carisma. A rivelare la proposta arrivata da Alfonso Signorini è la stessa De Blanck, che si è confidata sulle pagine del settimanale Nuovo. L’ex gieffina si è detta disposta a tornare nella casa, ma solo ad una condizione inderogabile.

La risposta di Patrizia De Blanck alla proposta di un altro GFVip

“Ci sto pensando”, ha spiegato la Contessa al settimanale di Riccardo Signoretti. “Quello che mi spaventa di più è stare lontana da mia figlia Giada per così tanto tempo. So a cosa andrei incontro, ne sono consapevole: non è una passeggiata”. La De Blanck comunque ha spiegato che accetterebbe l’invito di Alfonso, ma solo a patto che vengano rispettate determinate condizioni: prima fra tutte camera e bagno privati, come fu nel 2021. Inoltre la Contessa gradirebbe essere deliziata dalla compagnia del suo cagnolino Alien: “Lo amo alla follia, per cui soffrirei a separarmi da lui per così tanto tempo”. Chissà se Alfonso dirà di sì al pacchetto completo De Blanck.

L’ipotesi coppia di concorrenti Patrizia De Blanck e Lorenzo Castelluccio

Si vocifera inoltre dell’ipotesi che la Contessa possa entrare nella Casa come concorrente in coppia con un altro vip. Si tratta di Lorenzo Castelluccio, influencer che svolge per lei il ruolo di social media manager. Era stata la stessa De Blanck, ospite di Oggi è un altro giorno, a raccontare di un episodio omofobo del quale era rimasto vittima Lorenzo, in sua presenza per altro. De Blanck aveva raccontato di aver preso ad “ombrellate” alcune persone che avevano insultato il ragazzo: “Non ci ho visto più, l’ho preso a ombrellate! Poi lui è fuggito… un signore? Quello era un cesso brutto come la fame!”.