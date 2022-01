Paramount Network e Spike chiudono, i due canali spenti dal 16 gennaio A partire dal 16 gennaio i due canali di ViacomCbs spariranno dal 27 e 49 del digitale terrestre.

I telespettatori di Paramount Network e Spike resteranno delusi, dato che nei prossimi giorni i due canali spariranno dal digitale terrestre. Le reti, rispettivamente posizionate al canale 27 e 49, verranno spenti in base a un riassetto e un rimodellamento da parte di ViacomCbs, il gruppo editore dei due canali.

Il comunicato che annuncia la chiusura dei canali

Nelle scorse ore è pervenuto un comunicato che annunciava la data precisa dello spegnimento dei due canali:

“ViacomCBS Italia guarda al futuro e continua la trasformazione del proprio business: stiamo costruendo un solido ecosistema che comprende canali lineari e nuove piattaforme streaming in grado di coprire tanto la parte free che quella pay".

Quindi una rassicurazione ai telespettatori delle due reti, rispetto al posizionamento dei contenuti che le contraddisnguono: "Anche se Paramount Network e Spike non saranno più visibili, grazie al nuovo assetto i nostri contenuti premium, esclusivi e di library continueranno ad essere offerti al pubblico italiano attraverso i nostri canali, in FTA (Super! e VH1) e sulla piattaforma Sky (MTV, MTV Music, Comedy Central (e+1), Nickelodeon (e+1), NickJr (e+1), sulla nostra nuova piattaforma streaming gratuita Pluto TV e a breve anche attraverso Paramount+, il servizio streaming a pagamento in arrivo quest’anno in Italia”.

In sintesi, dopo il 16 gennaio su Sky continueranno a essere trasmessi i brand Mtv, Comedy Central e Nickelodeon, con la raccolta pubblicitaria che continuerà ad essere in capo a Sky Media. Tra le reti del gruppo che rimarranno visibili in versione free sul digitale terrestre ci sono anche Vh1 (canale 67) e Super! (canale 47).

Cosa ci sarà ai canali 27 e 39?

Le due frequenze occupate da Paramount Network e Spike, precisamente i canali 27 e 49 del digitale terrestre, potrebbero essere oggetto di un interessamento da parte di Mediaset per la loro acquisizione, al fine di ampliare la propria presenza sulla Tv lineare.