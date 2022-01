Amici21: Christian vince la sfida contro Cristiano, Elena eliminata da Rudy La puntata di domenica 16 gennaio di Amici21 vede l’addio di due allievi della scuola, a seguito di due sfide. Dopo essersi battuto contro Christian, è Cristiano a dover lasciare il talent. La stessa sorte tocca anche alla cantante Elena.

A cura di Ilaria Costabile

La puntata di domenica 16 gennaio di Amici21 si apre con due sfide che cambiano ancora una volta l'assetto della classe del talent show di Canale 5. La prima vede scontrarsi Cristiano, allievo della maestra Celentano, e Christian seguito da Raimondo Todaro, le cui performance sono state giudicate da Garrison. A seguire, poi, è stata la volta di Rudy che ha dovuto scegliere tra Elena e Paily, da tenere nella sua squadra, ma la decisione del coach ha lasciato di stucco entrambe le sfidanti.

La sfida tra Christian e Cristiano

Ad aprire la puntata, quindi, arrivano Cristiano e Christian che si esibiscono in una performance dove si sono dovuti mettere alla prova danzando sui tacchi. Chiamato ad esprimere un suo giudizio è stato Garrison, ex professore di ballo della scuola, che ha chiesto di vedere un cavallo di battaglia dei due ballerini per poter prendere una decisione con più sicurezza. Dopo l'esibizione il maestro ha decretato che ad aggiudicarsi il posto nella scuola è Christian: "Cristiano è stato un buon esecutore, per il secondo pezzo a mani basse vince lui, mi ha lasciato qualcosa", dichiara per poi essere contestato dalla maestra Alessandra Celentano la quale sottolinea: "Si sa che io e te non abbiamo gli stessi gusti, ma non mi hai comunque dato una motivazione valida per questa scelta". Prima di congedarsi, però, Cristiano decide di salutare i suoi compagni e anche i docenti dicendo:

C'è una cosa che credo nessuno sappia qua dentro perché non l'ho mai detto, ho avuto un passato difficile per la mia autostima molto carente, quindi ringrazio il maestro Todaro, perché con questa sfida mi ha fatto mettere in gioco, esco sicuro di poter diventare qualcuno nel mondo dell'arte.

La decisione di Rudy

Altra sfida, invece, si è protratta per l'intera settimana e ha visto protagoniste le cantanti Elena e Paily. Se la prima aveva già conquistato la maglia, la seconda era stata chiamata da Rudy Zerbi per valutare la possibilità di entrare nella scuola. Il coach, quindi, aveva la possibilità di eliminare la prima per tenere la seconda, o viceversa, oppure eliminare entrambe. Dopo averle sentite cantare nuovamente, l'ultima opzione è quella considerata da Zerbi. Elena commenta la notizia dicendo: "Non me l'aspettavo, mi sono messa alla prova, sono soddisfatta del mio percorso, quindi grazie". Il maestro, però, ci tiene a sottolineare i motivi della sua scelta: "Mancano sette puntate al serale, non voglio alimentare false speranze, non lo trovo giusto e credo che arrivati a questo punto necessario fare una scelta".