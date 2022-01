La partita di Supercoppa italiana Inter-Juventus stravince agli ascolti tv La Supercoppa italiana Inter-Juventus ha conquistato gli ascolti tv di mercoledì 12 gennaio con quasi otto milioni di telespettatori sintonizzati su Canale 5.

A cura di Ilaria Costabile

La prima serata di mercoledì 12 gennaio 2022 ha visto trionfare agli ascolti tv la Supercoppa italiana tra Inter-Juventus che ha conquistato l'attenzione della maggior parte degli italiani che, infatti, si sono radunati davanti al piccolo schermo per assistere al match tra due delle squadre più forti del calcio nostrano. Il film con protagonista Raul Bova, trasmesso su Rai1, ha quasi sfiorato i tre milioni di telespettatori, mentre piuttosto seguita è stata anche la miniserie incentrata sulla vita di Ottilie Von Faber Castell, in onda su Rai3. Nonostante la partita abbia monopolizzato l'attenzione dei più, quindi, anche per le altre reti ed emittenti non si può dire ci sia stata una vera e propria disfatta in termini di share, sebbene gli italiani siano particolarmente dediti al dio calcio.

Ascolti tv mercoledì 12 gennaio 2022

Nella serata di ieri, mercoledì 12 gennaio 2022, su Rai1 Sei mai Stata sulla Luna? ha interessato 2.888.000 spettatori con il 12.4% di share. Su Canale 5 la finale di Supercoppa italiana Inter-Juventus ha conquistato 7.890.000 spettatori registrando uno share del 33.2%. Su Rai2 la trasmissione Kalipè ha registrato 747.000 spettatori con uno share del 3.2% . Su Italia 1 il film Biancaneve e il Cacciatore è stato la scelta di 1.105.000 spettatori con il 5% di share. Su Rai3 la miniserie Ottilie Von Faber-Castell – Una Donna Coraggiosa ha raccolto davanti al video 1.224.000 spettatori arrivando ad uno share del 5.5%. Su Rete4 Zona Bianca ha segnato 808.000 spettatori arrivando al 4.4% di share. Su La7 Non è l’Arena ha ottenuto 875.000 spettatori con uno share del 3.5% nella prima parte e 754.000 e registrando uno share 5.5% nella seconda. Su TV8 Bruno Barbieri – 4 Hotel ha segnato l’1.7% con 371.000 spettatori mentre sul Nove Barcellona-Real Madrid ha catturato l’attenzione di 274.000 spettatori (1.1%).