Concerti di Capodanno 2022 di Vienna e Venezia, dove vederli in TV sui canali Rai I Concerti di Capodanno di Vienna e Venezia andranno in onda sui canali Rai anche quest’anno: in programma su Rai Uno e Rai Due il 1 gennaio 2022 i due eventi di grande prestigio.

A cura di Gaia Martino

I concerti di musica classica del 1 gennaio rappresentano una tradizione che non può mai saltare, neanche lo scorso anno furono bloccati per la pandemia. Per avviare il 2022 la Rai propone il primo giorno del nuovo anno il concerto di Capodanno da La Fenice di Venezia diretto da Fabio Luisi con una carrellata di duetti, passi corali interpretati da solisti di grande prestigio. Andrà in onda nello stesso giorno anche il concerto di Capodanno diretto da Daniel Bareboim che si svolge al Muskverein di Vienna. Si tratta di due eventi prestigiosi seguiti da milioni di telespettatori di tutto il mondo: ecco come seguirli in tv.

Il Concerto di Capodanno di Vienna in TV su Rai2

La sala d’Oro del Musikverein a Vienna

Il Concerto di Capodanno di Vienna è un rituale nel primo giorno dell'anno: si terrà il 1 gennaio 2022 sotto la direzione di Daniel Barenboim che dirige il prestigioso evento per la terza volta dopo il 2009 e il 2014 con l'orchestra Filarmonica di Vienna. Il pubblico nella Sala D'Oro del Muskverein saluta il vecchio anno e dà il benvenuto al nuovo con un ricco repertorio della famiglia Strauss e dei loro contemporanei. L'ora di inizio è prevista per le 11.15 e l'evento riceve una copertura televisiva a livello mondiale: viene trasmesso in 90 paesi e seguito da milioni di telespettatori in tutto il pianeta. In Italia la messa in onda è in programma su Rai 2 dalle 13.30, in differita, e sarà trasmesso in prima serata anche su Rai 5 in replica, su Rai Due e Rai HD. Si potrà seguire l'evento anche in diretta, collegandosi in streaming sui canali stranieri che trasmettono l'evento come ORF2 e la radio Ö1 in Austria.

Dove vedere il concerto di Capodanno 2022 di Venezia

Subito dopo la recita dell'Angelus di Papa Francesco da Piazza San Pietro, sabato 1 gennaio 2022 a partire dalle ore 12.20 comincia la messa in onda del Concerto di Capodanno della Fenice, come da tradizione. Il programma musicale è diviso in due parti, una orchestrale e una dedicata al melodramma con arie, duetti e passi corali interpretati da artisti di grande successo. Come ogni anno, il Concerto si chiude con due pagine di Giuseppe Verdi, capisaldi del patrimonio musicale italiano, il Coro "Va' pensiero sull'ali dorate" e "Libiam ne' lieti calici". L'orchestra e il coro del Teatro La Fenice saranno diretti da Fabio Luisi. L'evento sarà trasmesso in replica nella stessa giornata su Rai 5 alle 18.15 e su Rai Radio 3 alle ore 20.