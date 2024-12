video suggerito

Paolo Fox e Giancarlo Magalli si ritrovano in Tv: "20 anni con quello lì, dovevo chiedere gli alimenti" A Domenica In Giancarlo Magalli e Paolo Fox si ritrovano per l'ultima puntata dell'anno, dopo che per lungo tempo hanno lavorato assieme a I Fatti Vostri. L'astrologo al conduttore: "Ma lo sai che mi sei mancato?".

A cura di Andrea Parrella

Alla fine dell'anno la tradizione televisiva dà spazio a Paolo Fox. L'astrologo più celebre della Tv torna ancora una volta a Domenica In per raccontare i destini dei segni zodiacali per il 2025. Il suo ingresso in studio a inizio trasmissione è salutato dall'applauso del pubblico e dei presenti in studio, compreso quello di Giancarlo Magalli, che ritrova dopo anni di lavoro assieme a I Fatti Vostri.

L'incontra tra Magalli e Fox a Domenica In

Un rapporto lungo e prolifico, quello tra Paolo Fox e Giancarlo Magalli, due caratteri diversamente spigolosi, che si sono salutati nel loro stile, con affetto ma anche un pizzico di cinismo che caratterizza in particolare il presentatore. "Ma queste belle giacchettine che hai, chi te le dà? Amadeus?", ha detto Mara Venier a Paolo Fox indicando il capo dai colori variegati indossato dall'astrologo per l'occasione: "No Ama è gelosissimo delle sue giacche. Io vado in una boutique a fine estate e dico di mettermi da parte la cosa più bella che forse Mara mi chiama a fine anno". "E noi che pensavamo andassi in una tappezzeria", è intervenuto Magalli. "Sai che mi sei mancato?", ha detto ridendo Paolo Fox. "Ecco, tu no", ha ribattuto Magalli, che poi rivolgendosi a Venier ha aggiunto sarcastico: "Vent'anni con questo qui, avrei potuto chiedere gli alimenti. E poi mi mette sempre ultimo".

I due per 20 anni a I Fatti Vostri

"È che i cancri sono un po' suscettibili, bisogna stare attenti", ha chiuso Fox in tono scherzoso. Pochi minuti dopo, quando si parlava proprio del suo segno, Magalli è tornato a parlare dell'ex compagno di lavoro, prendendolo in giro ma elogiandolo allo stesso tempo: "Fox ne dice di tutti i tipi, per cui tra le tante che dice una ne azzecca. Lo conosco da vent'anni e ho anche tentato di ucciderlo, senza riuscirci, ma ha anche visto delle cose che nemmeno io sarei stato in grado di intravedere. Ha previsto la fine del mio secondo matrimonio, solitamente si prevedono le nozze, non la fine del matrimoni".