L’oroscopo 2025 di Paolo Fox, tutti i segni zodiacali con le previsioni e i grafici L’oroscopo del 2025 di Paolo Fox annunciato nel programma Domenica In, su Rai 1. L’astrologo ha fornito le previsioni astrali con i grafici: dall’Ariete ai Pesci, ecco l’oroscopo del nuovo anno segno per segno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ospite a Domenica In nella puntata di domenica 29 dicembre 2024, Paolo Fox ha rivelato le previsioni astrali per il 2025. L'astrologo, in diretta su Rai 1, ha presentato l'oroscopo 2025 per tutti i dodici segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci. Oltre al dettaglio dei singoli mesi per Amore, Lavoro e Fortuna, anche i grafici dei dodici segni zodiacali. "Ho bisogno dei miei appunti, ho una certa età": ha scherzato Paolo Fox prima di presentare l'oroscopo 2025 in cui ha descritto nel dettaglio l'andamento di ogni segno dopo un anno dall'oroscopo 2024, andato in onda il 27 dicembre 2023.

L'oroscopo 2025 dell'Ariete

Quest'anno si parte molto bene. La prima parte del nuovo anno è molto prolifica. A marzo, aprile e maggio ci sarà modo di fare conoscenze speciali, innamorarsi, avere un figlio. Riuscite ad accettare e affrontare le sfide. Giugno sarà un mese importante. Nella seconda parte dell'anno, inizia un transito particolare. Le responsabilità peseranno un po' di più. Durante il mese di agosto cercate di parare i colpi in vista di una situazione lavorativa o sentimentale un po' strana.

L'oroscopo 2025 del Toro

Il Toro sta vivendo un grande cambiamento già dal 2024. Avete fatto piazza pulita delle situazioni che non amavate. È un anno molto importante, soprattutto nella seconda parte. Giugno, con la venere in Toro, sarà un mese importante. Non ci sono grandi contro nei pianeti. È un anno di grande forza.

L'oroscopo 2025 dei Gemelli

Novembre e dicembre hanno bloccato le vostre iniziative. I Gemelli sono in preparazione per un grande evento. È molto probabile che ci sarà un impeto importante durante l'estate, nel mese di giugno in particolare. Agosto e settembre mesi importanti, se avete temporeggiato sappiate che dall'estate inizia una fase di grande fortuna. Ironia, autoironia e divertimento non mancheranno.

L'oroscopo 2025 del Cancro

Vi siete ripresi il ruolo che vi spetta, anche dal punto di vista emotivo. Le persone intorno a voi si accorgono della vostra presenza. Ad aprile è tempo di innamorarsi. Anche quando fate finta di nulla avete sempre bisogno di una coccola, di un abbraccio. Nell'ambito del lavoro Giove nel vostro segno rappresenterà una svolta, soprattutto nella seconda parte dell'anno. Uno dei mesi più importanti sarà ottobre.

L'oroscopo 2025 del Leone

Sarà un anno di una importanza incredibile, di grande costruzione. Dovrete considerare quello che capita nelle prossime settimane e nei prossimi mesi perché arriveranno delle occasioni. A febbraio, marzo e aprile grandi novità in famiglia e nelle relazioni sentimentali. Mercurio e Marte nel segno ad aprile. Il consiglio è di essere diplomatici e di ricordare che l'estate sarà piena di novità e opportunità. Venere sarà in Leone a settembre.

L'oroscopo 2025 della Vergine

La Vergine parte bassa all'inizio dell'anno. C'è Giove dissonante e piccole tensioni a cui non si può dare risposta. Si parte con dubbi e incertezze sul lavoro e in ambito sentimentale. Vivere nella nebbia, per un segno così legato all'ordine, diventa un problema. Da giugno in poi arriva Giove e Saturno in ottimo aspetto. L'anno verrà chiuso in grande stile, settembre e ottobre mesi importante.

L'oroscopo 2025 della Bilancia

Nel 2024 c'è stato un grande Giove e dal punto di vista lavorativo sarete protetti fino al 2025. Dal punto di vista sentimentale siete tenaci e forti. Ci sarà un'opposizione di Venere tra gennaio e aprile che potrebbe rappresentare tensioni in casa o legate a una persona del passato. Luglio mese con una Venere in ottimo aspetto e Giove che inizia un transito valido regale buona fortuna e occasioni. Nella seconda parte dell'anno, potreste essere un po' esitanti se continuare o no un progetto ma è importante accettare impegni per evitare ripensamenti.

L'oroscopo 2025 dello Scorpione

Scorpione non avrà pianeti contrari, con un 2025 eccezionale. Se avete una carriera avviata contate su un'ottima Venere e Marte a gennaio e febbraio. Una situazione importante ad agosto per quanto riguarda l'amore. Ci sarà una condizione psicologica che porta a superare il passato nella seconda parte dell'anno. Non siate sospettosi e diffidenti. È importante fare ciò che vi piace e sentirvi ispirati, in particolare marzo porta premonizioni. Un futuro interessante.

L'oroscopo 2025 del Sagittario

Il periodo iniziale del 2025 è buono per un'analisi e una riflessione profonda su ciò che è stato. La primavera per il lavoro è ancora di attesa ma per l'amore no. Se siete rimasti un po' in balia dei venti o se è saltato un accordo nella primavera, con la seconda parte dell'anno avrete tutto ciò che non siete riusciti a conquistare prima. Picco massimo nel mese di agosto. Ottima conclusione dell'anno.

L'oroscopo 2025 del Capricorno

La vostra determinazione vi costringe a essere molto selettivi nelle vostre conoscenze. Il Capricorno sta bene soprattutto con sé stesso. Quest'anno, però, è importante aprire il proprio cuore. Per cercare un amore importante bisogna aspettare la seconda parte dell'anno. Le coppie in crisi passeranno una primavera strana dal punto di vista emotivo ma ci sarà la possibilità di recuperare durante l'estate.

L'oroscopo 2025 dell'Acquario

È un segno da amare e che dà coraggio, rappresenta l'amicizia. È un anno importante perché Giove continua un transito fantastico che avrà un picco massimo a maggio. Grande successo per quanto riguarda le idee, con un cielo utile per rivoluzionare la propria vita. La primavera porterà grandi risorse e un grande successo personale, anche in amore.

L'oroscopo 2025 dei Pesci

Nel 2025 bisogna risolvere alcune questioni. C'è chi sta elaborando dei progetti e i primi mesi dell'anno sono di maturazione. Dall'8 di giugno si può iniziare a mettere in pratica ciò che si ha in mente. Agosto, grazie a Venere, ottimo per l'amore, sarà un mese spartiacque. Chi ha un amore rimarrà in coppia, chi inizia una storia vedrà un consolidamento nella seconda parte dell'anno.