video suggerito

Sonia Bruganelli mette in crisi Paolo Fox sull’oroscopo di Bonolis: “Volevo capire se si risposa” Durante l’oroscopo di Paolo Fox del 2025, Sonia Bruganelli si inserisce furbescamente sulla discussione legata al segno dell’ex marito: “Mi farebbe piacere se si sposasse, volevo solo capire”. Risposta diretta di Mara Venier: “Che ti frega se il tuo ex marito si risposa?” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

54 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'oroscopo di Paolo Fox è ormai un appuntamento fisso dell'ultima Domenica In dell'anno di Mara Venier. Il racconto astrologico dell'anno a venire ha riempito le prime due ore della puntata del contenitore domenicale di Rai1 del 29 dicembre, in presenza di molti ospiti tra cui Sonia Bruganelli, reduce da un 2024 decisamente movimentato, nel corso del quale c'è stata la partecipazione a Ballando con le Stelle e, ancor prima, l'annuncio della separazione da Paolo Bonolis.

Bruganelli e la domanda sul futuro sentimentale di Bonolis

Una relazione che si è interrotta senza intaccare il rapporto di affetto tra i due, come entrambi hanno più volte sottolineato e come Bruganelli ha confermato nel corso della puntata di Domenica In, scherzando sul futuro sentimentale del suo ormai ex marito quando è arrivato il turno dei gemelli, il segno zodiacale di Paolo Bonolis. "Posso dire che novembre e dicembre hanno bloccato le vostre iniziative – ha detto Paolo Fox – ma i gemelli sono in preparazione per un grande evento. Anche se vi hanno fatto delle proposte, ci sarà un impeto particolare in estate". Bruganelli ha colto la palla al balzo: "Ma si risposano i gemelli?".

La risposta di Paolo Fox e Mara Venier

Domanda sulla quale sia Paolo Fox che Mara Venier hanno furbescamente indugiato, sapendo dove Bruganelli volesse arrivare: "Come mai ti interessa? Chi hai di gemelli?". "Il mio ex marito, per capire se si risposa", ha ribattuto lei e qui Mara Venier si è fatta trovare pronta: "Sì ma che te frega se si risposa? Sei interessata?". Quindi Bruganelli ha aggiunto: "No io lo vorrei, mi farebbe piacere per lui ma mi interessava capire". Risate generali in studio, compresa la conduttrice, con Paolo Fox che quindi ha aggiunto sul prossimo futuro: "Secondo me un gemelli prima di risposarsi ci pensa e ci ripensa. Ma io dico che un flirt a luglio ce l'avrà". Quindi la chiosa di Bruganelli: "E forse ce l'ha anche già avuto".