Sonia Bruganelli dopo Ballando torna al Grande Fratello e spiega perché: l'anticipazione in una diretta Instagram Sonia Bruganelli in una diretta Instagram ha rivelato che lunedì prossimo, 16 dicembre 2024, andrà a trovare Alfonso Signorini e il cast del Grande Fratello. Sull'edizione di Ballando: "Faccio il tifo per Tommaso e Sofia. Angelo Madonia sta bene".

Sonia Bruganelli ha chiacchierato con i suoi fan in una diretta Instagram e rispondendo alle domande degli ammiratori, ha rivelato che il prossimo lunedì sarà nello studio del Grande Fratello. Non si sa in quale vesti, ma il suo potrebbe essere un ritorno piuttosto chiacchierato. In diretta ha commentato anche la condizione attuale di Angelo Madonia, dopo l'addio a Ballando con le stelle. Infine, ha rivelato per chi fa il tifo nel talent: "Tommaso (Marini, ndr) e Sofia (Berto, ndr), la coppia che mi piace di più". La ballerina sarebbe impegnata in una relazione sentimentale con il figlio di Bruganelli e Bonolis, Davide.

La rivelazione di Sonia Bruganelli sul Grande Fratello

Durante la diretta su Instagram, un fan ha commentato con Sonia Brugnelli la nuova edizione del Grande Fratello. Le ha rivelato che, secondo il suo parere, con lei nel parterre delle opinioniste, sarebbe stata "perfetta". La replica è subito arrivata: "Infatti lunedì ci vado" ha dichiarato prima di specificare "Vado a trovare". Stando alle sue parole, quindi, dovrebbe essere ospite in studio, a meno che Alfonso Signorini non pensi a qualche ruolo per lei. L'appuntamento con il GF è per lunedì 16 dicembre, in prima serata su Canale5.

Il commento su Madonia e Ballando con le stelle: "Sta bene, fa le sue cose"

Chiacchierando con i fan, Sonia Bruganelli ha dichiarato che Angelo Madonia, dopo l'addio a Ballando con le stelle, "sta bene, lavora, fa le sue cose…sta bene". Ora lei, per la gara del talent show di Milly Carlucci, fa il tifo per Tommaso Marini e Sofia Berto, "la coppia che mi piace di più": "A loro voglio più bene, poi mi piacciono molto Luca e Federica, Bianca e Giovanni", le parole. Dopo il programma di Rai 1, l'ex moglie di Paolo Bonolis ha raccontato che la cerchia di ammiratori attorno a lei si è amplificata: "Dopo Ballando ho avuto tante persone in più, non solo persone che mi odiano. Ce ne sono tante che mi vogliono bene", le parole. All'affermazione di un seguace "Hai fatto alzare l'audiene a Ballando", infine, la Bruganelli ha risposto: "No, direi che è stata un'edizione molto forte, con concorrenti e ballerini forti".