Paolo Bonolis fa un riferimento a Barbara D’Urso al presente, ma il montaggio lo cambia al passato Nella seconda puntata di Ciao Darwin, Paolo Bonolis ha fatto un riferimento a Barbara D’Urso che non è passato inosservato. L’attenzione del pubblico è stata attirata grazie a un errore nell’audio del montaggio.

Nella puntata del primo dicembre di Ciao Darwin, Paolo Bonolis ha fatto un riferimento a Barbara D'Urso che non è passato certo inosservato. L'attenzione del pubblico è stata attirata grazie a un errore nell'audio del montaggio. Il riferimento che Paolo Bonolis ha fatto, in effetti, dovrebbe essere stato al presente, ma un'analisi abbastanza approfondita (al pubblico di X, ex Twitter, non sfugge niente!) ha svelato un curioso errore temporale nel montaggio. Una prova è data dal fatto che sappiamo che il programma è stato registrato poco prima dell'uscita di Barbara D'Urso da Mediaset. Vediamo quello che è successo.

Il riferimento alla giornalista Ilaria Dalle Palle

Durante la trasmissione, Paolo Bonolis ha menzionato Barbara D'Urso in modo apparentemente contemporaneo, facendo riferimento alla giornalista Ilaria Dalle Palle. Il conduttore avrebbe dovuto dire: "La signora D'Urso ha Ilaria Dalle Palle (la giornalista inviata di Pomeriggio Cinque, ndr) e lui mi ha portato quello tra le palle". Nella messa in onda, invece, il verbo è al passato: "La signora D'Urso AVEVA Ilaria Dalle Palle". Si evince una differenza di audio e, soprattutto, un cambio di camera mentre la regia è in primissimo piano su Paolo Bonolis. Due coincidenze, due indizi che ci danno una prova.

La registrazione di Ciao Darwin prima che Barbara D'Urso uscisse da Mediaset

È abbastanza probabile, per non dire che sia certo, che la registrazione dell'episodio di "Ciao Darwin" sia avvenuta ben prima che la notizia dell'uscita di Barbara D'Urso da Mediaset, per scadenza di contratto, diventasse ufficiale. Ovviamente, il pubblico di X non ha potuto fare a meno che sottolineare questa discrepanza. Il momento in cui Paolo Bonolis cita Barbara D'Urso e lo fa al passato è visibile chiaramente nel tweet qui in basso.