Paolo Belli da co-conduttore a concorrente di Ballando con le stelle: “Colpo di scena per il 20esimo anniversario”

“Un anniversario unico meritava un colpo di scena unico: Paolo Belli è ufficialmente concorrente di Ballando con le stelle 2025”. Così l’account Instagram del talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci ha annunciato a sorpresa l’ingresso del musicista e co-conduttore tra i protagonisti della prossima edizione. Belli, che da anni affianca la padrona di casa curando – tra le altre cose – i collegamenti in diretta dalla Sala delle Stelle, ha accettato la proposta della direttrice artistica e conduttrice che lo ha voluto in gara per celebrare il ventesimo anniversario del programma.

L’annuncio di Paolo Belli: “Me lo ha chiesto Milly Carlucci”

Nel corso di un concerto estivo tenuto insieme alla sua band, Belli ha confermato pubblicamente la novità: “Qualche settimana fa io e Milly ci siamo incontrati, lei mi ha detto: ‘Paolo, vorrei fossi con me anche quest’anno per celebrare questo traguardo incredibile, i vent’anni di Ballando con le Stelle. Allora io le ho detto: ‘Certo, vengo con piacere come tutti gli anni’. Ma lei mi ha detto che quest’anno vuole fare una cosa diversa, una vera festa. Milly mi ha chiesto di fare il concorrente quest’anno a Ballando con le Stelle. Avrò bisogno di tutti voi perché sarò in gara come ballerino”.

Il supporto dei protagonisti di Ballando con le stelle

L’entusiasmo per la partecipazione di Belli, per la prima volta in gara come ballerino, è stato condiviso da alcuni dei volti più popolari del talent show di Rai1. Samuel Peron, Vera Kinnunen, Rebecca Gabrielli, Giada Lini, Samuel Montegrande, Anastasia Kuzmina, la new entry Chiquito e Giovanni Pernice hanno fatto arrivare al cantante e co-conduttore le loro congratulazioni, commentando con entusiasmo il post contenente l'annuncio. Non è ancora noto chi, tra loro, lo affiancherà sul palco.

Accanto a Paolo Belli, nel cast della nuova edizione, ci saranno Barbara d’Urso, Marcella Bella, Nancy Brilli, Martina Colombari, Francesca Fialdini, Andrea Delogu, Beppe Convertini, Filippo Magnini, Fabio Fognini, Rosa Chemical e Maurizio Ferrini.