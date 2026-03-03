Paola e Andrea perdono tutto ad Affari Tuoi: la puntata finisce male alla Regione fortunata

Paola e Andrea protagonisti di una serata sfortunata ad Affari Tuoi: dopo un avvio promettente, la coppia rifiuta l’offerta da 30mila euro e perde i pacchi più alti, fino alla beffa finale della Regione Fortunata.

Serata amara ad Affari Tuoi per Paola e Andrea, protagonisti della puntata del 3 marzo del game show condotto da Stefano De Martino. La concorrente, in rappresentanza della Lombardia, ha giocato insieme al marito Andrea, sposato due anni fa dopo essersi conosciuti nel 2014 durante un casting. Una storia romantica che però non ha trovato il lieto fine sperato sul fronte della fortuna.

Ad Affari Tuoi arrivano i The Jackal

Ad animare la serata, la presenza dei The Jackal – Fru, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Ciro Priello – in studio per presentare il loro programma Stasera a letto tardi, in onda ogni martedì in prima serata su Rai2. Ma l’assistenza del celebre gruppo di comici non è bastata a cambiare il destino della partita. L’avvio sembrava promettente: nei primi due tiri Paola ha eliminato due pacchi blu, tra i più bassi. Ma al quarto tiro è arrivata la doccia fredda con l’uscita dei 75mila euro. Poco dopo sono stati eliminati anche i 200mila euro, cosa che ha segnato l’inizio del primo momento critico. Prima chiamata del Dottore Pasquale Romano che offre ai due 30mila euro per chiudere la partita. La coppia rifiuta e decide di rischiare ancora. Una scelta che si rivela fatale: nel tiro successivo esce il pacco da 300mila euro, il più alto in gioco. Un piccolo sollievo arriva con l’eliminazione dei 200 euro, ma la tregua dura poco perché un istante dopo vengono eliminati anche i 200mila euro. Restano in gioco 30mila e 50mila euro, oltre al pacco nero, potenziale sorpresa della serata.

Il Dottore propone un cambio, ma Paola e Andrea rifiutano. Subito dopo esce anche il pacco da 50mila euro. Le speranze si concentrano sul pacco nero, che però viene eliminato poco dopo, spegnendo quasi del tutto le possibilità di una vincita consistente. Cadono anche i 15mila euro, poi i 30mila e infine i 10mila euro. Per la coppia non resta che tentare il tutto per tutto con la Regione Fortunata.

La Regione Fortunata decreta la sconfitta definitiva di Paola e Andrea

Paola e Andrea scelgono prima l’Abruzzo, sperando nei 100mila euro, poi la Toscana per tentare i 50mila euro. Ma nessuna delle due è la Regione Fortunata. La regione vincente era l’Umbria. La puntata si chiude così, con Paola e Andrea a mani vuote e con l’amaro in bocca: una partita iniziata con le migliori premesse e finita nel peggiore dei modi.