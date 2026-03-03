Stasera a letto tardi con i The Jackal su Rai 2, cosa vedremo nello show che ha per protagonisti i bambini

Al via stasera alle 21:20 su Rai2 il programma dei The Jackal “Stasera a letto tardi”. I conduttori Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru si confronteranno con bambini dai 4 ai 10 anni, tra sfide, candid camera e tanti ospiti.

Al via stasera, alle ore 21:20 su Rai2, il nuovo programma Stasera a letto tardi condotto dai The Jackal Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru (all'anagrafe Gianluca Colucci). I protagonisti saranno bambini tra i 4 e i 10 anni, che si cimenteranno con sfide, candid camera e interviste agli ospiti. Sarà possibile seguire la trasmissione anche in streaming su RaiPlay.

Le anticipazioni e gli ospiti di Stasera e letto tardi

In studio, a confrontarsi con i piccoli protagonisti, ci sarà l'ex conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti. Inoltre, interverrà anche l'attrice Matilde Gioli. Infine, a rispondere alle domande dei bambini ci sarà Mattia Furlani, campione mondiale di salto in lungo. La serata sarà ricca di rubriche interessanti:

Patentino da adulto: lo otterranno i bambini che supereranno le missioni che i The Jackal affideranno loro;

Le leggi dei bambini: i bambini voteranno alcune proposte di legge che i loro stessi piccoli amici proporranno. Alla fine si otterrà un decalogo;

Candid camera: ignari di essere ripresi, i protagonisti si confronteranno con i The Jackal che prepareranno per loro scherzi e situazioni divertenti.

Chi sono i bambini del programma dei The Jackal

I bambini che vedremo nel corso delle puntate del programma Stasera a letto tardi sono:

Leggi anche Cosa vedere in TV martedì 24 febbraio se non si segue il Festival di Sanremo 2026

Rocco, 7 anni di Roma appassionato di matematica e kung fu;

Hong Yi, della provincia di Bologna, 9 anni con uno spirito da leader;

Tommaso, 4 anni, di Roma;

Viola, 4 anni, della provincia di Savona, ama i vestiti e gli unicorni;

Cecilia, 7 anni, della provincia di Lecce, ama lo shopping;

Diego, 7 anni, da Olbia, ama il mare e i The Jackal;

Lucrezia, 9 anni, di Roma, suona il pianoforte, studia danza e recitazione;

Megan, 5 anni, di Roma, studia recitazione;

Christian, 7 anni, della provincia di Roma;

Martina, 5 anni, di Taranto, ama gli animali e gioca a tennis;

Rayan, 6 anni, della provincia di Parma, ama gli animali, in particolare il suo criceto.

Dove vedere lo show in diretta tv e streaming

Il nuovo programma di Rai2, Stasera a letto tardi, condotto dai The Jackal, andrà in onda il martedì in prima serata, alle ore 21:20. È possibile seguire il programma anche in streaming su RaiPlay. Sulla piattaforma saranno disponibili anche le puntate in replica.