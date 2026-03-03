Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Stasera a letto tardi con i The Jackal su Rai 2, cosa vedremo nello show che ha per protagonisti i bambini

Al via stasera alle 21:20 su Rai2 il programma dei The Jackal “Stasera a letto tardi”. I conduttori Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru si confronteranno con bambini dai 4 ai 10 anni, tra sfide, candid camera e tanti ospiti.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Daniela Seclì
0 CONDIVISIONI
Immagine

Al via stasera, alle ore 21:20 su Rai2, il nuovo programma Stasera a letto tardi condotto dai The Jackal Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru (all'anagrafe Gianluca Colucci). I protagonisti saranno bambini tra i 4 e i 10 anni, che si cimenteranno con sfide, candid camera e interviste agli ospiti. Sarà possibile seguire la trasmissione anche in streaming su RaiPlay.

Le anticipazioni e gli ospiti di Stasera e letto tardi

In studio, a confrontarsi con i piccoli protagonisti, ci sarà l'ex conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti. Inoltre, interverrà anche l'attrice Matilde Gioli. Infine, a rispondere alle domande dei bambini ci sarà Mattia Furlani, campione mondiale di salto in lungo. La serata sarà ricca di rubriche interessanti:

  • Patentino da adulto: lo otterranno i bambini che supereranno le missioni che i The Jackal affideranno loro;
  • Le leggi dei bambini: i bambini voteranno alcune proposte di legge che i loro stessi piccoli amici proporranno. Alla fine si otterrà un decalogo;
  • Candid camera: ignari di essere ripresi, i protagonisti si confronteranno con i The Jackal che prepareranno per loro scherzi e situazioni divertenti.

Chi sono i bambini del programma dei The Jackal

I bambini che vedremo nel corso delle puntate del programma Stasera a letto tardi sono:

Leggi anche
Cosa vedere in TV martedì 24 febbraio se non si segue il Festival di Sanremo 2026
  • Rocco, 7 anni di Roma appassionato di matematica e kung fu;
  • Hong Yi, della provincia di Bologna, 9 anni con uno spirito da leader;
  • Tommaso, 4 anni, di Roma;
  • Viola, 4 anni, della provincia di Savona, ama i vestiti e gli unicorni;
  • Cecilia, 7 anni, della provincia di Lecce, ama lo shopping;
  • Diego, 7 anni, da Olbia, ama il mare e i The Jackal;
  • Lucrezia, 9 anni, di Roma, suona il pianoforte, studia danza e recitazione;
  • Megan, 5 anni, di Roma, studia recitazione;
  • Christian, 7 anni, della provincia di Roma;
  • Martina, 5 anni, di Taranto, ama gli animali e gioca a tennis;
  • Rayan, 6 anni, della provincia di Parma, ama gli animali, in particolare il suo criceto.

Dove vedere lo show in diretta tv e streaming

Il nuovo programma di Rai2, Stasera a letto tardi, condotto dai The Jackal, andrà in onda il martedì in prima serata, alle ore 21:20. È possibile seguire il programma anche in streaming su RaiPlay. Sulla piattaforma saranno disponibili anche le puntate in replica.

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
Nuova puntata di Falsissimo cancellata per scelta del tribunale, Corona: "La censura non mi ferma"
Corona vs Signorini: "Vito Coppola portato di nascosto negli studi Gf e baciato nel camerino" e attacca Maria De Filippi
Corona aveva anticipa a Fanpage.it: "Alfonso Signorini ha lasciato oggi Chi non per caso"
Signorini annuncia l'addio a Chi con una lettera
"Decisione presa da tempo"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views