Pamela Prati contro Signorini al GF Vip: “Voglio andare a casa, neanche mi hai salutato stasera” Pamela Prati al momento delle nomination si è spazientita e se l’è presa con Alfonso Signorini: “Stasera non mi avete neanche salutato, voglio andare a casa”.

Al momento delle nomination della quindicesima puntata del Grande Fratello Vip, Pamela Prati è apparsa turbata. Oltre ad essere stata nominata, ha spiegato di essere rimasta delusa da Alfonso Signorini: "Non mi hai neanche salutata stasera" ha dichiarato rivolgendosi al conduttore. La concorrente si è sentita esclusa e per questo motivo ha confessato: "Voglio andare a casa".

Lo sfogo di Pamela Prati

Una serata amara per Pamela Prati stasera: la concorrente del GF VIP oltre ad essere delusa dai suoi inquilini che l'hanno nominata, ha confessato in diretta di essersi sentita esclusa dal programma. "Spero di andare a casa, avete di meglio voi. Neanche mi avete salutato stasera" le sue parole alle quali Signorini ha subito replicato: "Non è che posso salutare tutti, se io salutassi tutti e 20 i concorrenti avrei già chiuso il primo blocco del programma".

Quando Edoardo Donnamaria ha fatto il suo nome alle nomination, la showgirl ha continuato a mostrare il suo fastidio: "Me la prendo come voglio, non sei più mio amico da oggi". "Mai una gentilezza nei miei confronti" ha poi ribadito al padrone di Casa.

Le parole per Marco Bellavia: "Aspettami"

Alfonso Signorini per cercare di tirare su il morale a Pamela Prati le ha permesso di parlare con Marco Bellavia presente in studio. "Ci vediamo fuori" ha detto al suo ex inquilino, "Rimarrai dentro per molto tempo" la replica. "Aspettami" ha continuato la Prati, "Vorrei vederti".

I nominati della serata

La puntata di questa sera di lunedì 7 novembre si è conclusa senza alcuna eliminazione: Nikita Pelizon è ancora la preferita del pubblico. Tre concorrenti VIP però sono finiti in nomination: Attilio Romita, Giaele De Donà (votata da George, Nikita, Charlie e Luca) e Pamela Prati (votata da Edoardo, Attilio, Patrizia Rossetti e Wilma Goich).