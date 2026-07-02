Palio di Siena oggi in diretta tv: orario, dove vederlo e le contrade favorite alla vittoria il 2 luglio 2026

Il palio di Siena di luglio si tiene oggi, diretta TV su La7 che trasmetterà l’evento dalle ore 17. L’Aquila è la contrada favorita.

Il 2 luglio è tradizionalmente il giorno del palio di Siena, il giorno del primo dei due appuntamenti estivi. Anche questo di oggi sarà trasmesso da La7 a partire dalle ore 17:10, con telecronaca di Pierluigi Pardo. Ma è alle 19:30 che i cavalli prenderanno la via di Piazza del Campo. L'evento è attesissimo, ma è anche profondamente a rischio a causa del maltempo. Annullata la prova della mattinata, la cosiddetta Provaccia, a causa di un pesante acquazzone che si è abbattuto sulla città. Dunque bisognerà attendere, cosa abituale al palio, per capire se si terrà o meno l'evento. Il 16 agosto si terrà poi il palio dell'Assunta. Favorita sembra l'Aquila, grazie anche al fantino Titta, ma bisogna tenere d'occhio anche le contrade dell'Oca e dell'Onda.

Il palio di Siena in diretta su La7 dalle 17.10

Il palio ormai da qualche anno viene trasmesso in diretta TV in esclusiva da La7, che lo manderà in onda a partire dalle ore 17:10. La telecronaca del Palio di luglio sarà affidata, come ormai d'abitudine, a Pierluigi Pardo, che sarà affiancato dallo storico Giovanni Mazzini. Dalle ore 19:30 i cavalli con i rispettivi fantini entreranno in piazza Diretta TV su La7 e streaming sul sito dell'emittente di Cairo. L'evento sarà riproposto ovviamente anche in occasione dell'altro grande evento, cioè il Palio dell'Assunta, il 16 agosto.

Le contrade, i fantini e i cavalli in gara

La favorita pare l'Aquila, seguita a ruota da Onda e Oca. L'Aquila che ha avuto la possibilità di scegliere il fantino ha puntato su Tittia, al secondo Giovanni Azteni che vanta 11 vittorie al palio. Un'autentica istituzione. Valmontone ha vinto l'unica prova. Queste le contrade con i rispettivi fantini.

Aquila: il fantino sarà Tittia, vero nome Giovanni Atzeni (11 vittorie)

Bruco: che ha scelto Velluto, Dino Pes (1 vittoria)

Civetta: il fantino è Gingillo, Giuseppe Zedde (2 vittorie)

Drago: scelto un esordiente Diego Minucci (0 vittorie)

Giraffa, sarà Tamuré il fantino, Federico Guglielmi (0 vittorie)

Leocorno: il fantino è Virgola, Andrea Sanna (0 vittorie)

Oca: monterà il cavallo Grandine, Sebastiano Murtas (0 vittorie)

Onda: scelto come fantino Brigante, Carlo Sanna (3 vittorie)

Torre: fantino Bellocchio, Enrico Bruschelli (0 vittorie)

Valdimontone: fantino all'esordio Salvatore Nieddu (0 vittorie)

Il maltempo può condizionare il Palio di luglio: le previsioni meteo

Il maltempo che in questa giornata si abbatterà totalmente su tutta l'Italia è previsto anche al centro e dunque anche in Toscana, e si è già presentato a Siena, dove però la pioggia dovrebbe tornare copiosa a cavallo dell'ora di pranzo, ma per le 17 dovrebbe essere residua. Bisogna capire quali saranno le condizioni di Piazza del Campo.