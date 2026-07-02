Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Palio di Siena oggi in diretta tv: orario, dove vederlo e le contrade favorite alla vittoria il 2 luglio 2026

Il palio di Siena di luglio si tiene oggi, diretta TV su La7 che trasmetterà l’evento dalle ore 17. L’Aquila è la contrada favorita.
Leggi tutte le news di Fanpage.it tra i risultati della ricerca su Google.
Avatar autore
A cura di Alessio Morra
Immagine

Il 2 luglio è tradizionalmente il giorno del palio di Siena, il giorno del primo dei due appuntamenti estivi. Anche questo di oggi sarà trasmesso da La7 a partire dalle ore 17:10, con telecronaca di Pierluigi Pardo. Ma è alle 19:30 che i cavalli prenderanno la via di Piazza del Campo. L'evento è attesissimo, ma è anche profondamente a rischio a causa del maltempo. Annullata la prova della mattinata, la cosiddetta Provaccia, a causa di un pesante acquazzone che si è abbattuto sulla città. Dunque bisognerà attendere, cosa abituale al palio, per capire se si terrà o meno l'evento. Il 16 agosto si terrà poi il palio dell'Assunta. Favorita sembra l'Aquila, grazie anche al fantino Titta, ma bisogna tenere d'occhio anche le contrade dell'Oca e dell'Onda.

Il palio di Siena in diretta su La7 dalle 17.10

Il palio ormai da qualche anno viene trasmesso in diretta TV in esclusiva da La7, che lo manderà in onda a partire dalle ore 17:10. La telecronaca del Palio di luglio sarà affidata, come ormai d'abitudine, a Pierluigi Pardo, che sarà affiancato dallo storico Giovanni Mazzini. Dalle ore 19:30 i cavalli con i rispettivi fantini entreranno in piazza Diretta TV su La7 e streaming sul sito dell'emittente di Cairo. L'evento sarà riproposto ovviamente anche in occasione dell'altro grande evento, cioè il Palio dell'Assunta, il 16 agosto.

Le contrade, i fantini e i cavalli in gara

La favorita pare l'Aquila, seguita a ruota da Onda e Oca. L'Aquila che ha avuto la possibilità di scegliere il fantino ha puntato su Tittia, al secondo Giovanni Azteni che vanta 11 vittorie al palio. Un'autentica istituzione. Valmontone ha vinto l'unica prova. Queste le contrade con i rispettivi fantini.

Leggi anche
Mara Venier ferma il diluvio al Premio Agnes: "Memore di Lecce, ho tranquillizzato tutti"
  • Aquila: il fantino sarà Tittia, vero nome Giovanni Atzeni (11 vittorie)
  • Bruco: che ha scelto Velluto, Dino Pes (1 vittoria)
  • Civetta: il fantino è Gingillo, Giuseppe Zedde (2 vittorie)
  • Drago: scelto un esordiente Diego Minucci (0 vittorie)
  • Giraffa, sarà Tamuré il fantino, Federico Guglielmi (0 vittorie)
  • Leocorno: il fantino è Virgola, Andrea Sanna (0 vittorie)
  • Oca: monterà il cavallo Grandine, Sebastiano Murtas (0 vittorie)
  • Onda: scelto come fantino Brigante, Carlo Sanna (3 vittorie)
  • Torre: fantino Bellocchio, Enrico Bruschelli (0 vittorie)
  • Valdimontone: fantino all'esordio Salvatore Nieddu (0 vittorie)

Il maltempo può condizionare il Palio di luglio: le previsioni meteo

Il maltempo che in questa giornata si abbatterà totalmente su tutta l'Italia è previsto anche al centro e dunque anche in Toscana, e si è già presentato a Siena, dove però la pioggia dovrebbe tornare copiosa a cavallo dell'ora di pranzo, ma per le 17 dovrebbe essere residua. Bisogna capire quali saranno le condizioni di Piazza del Campo.

Immagine
Temptation
island
Perché Gabriele non è stato squalificato dopo la fuga: la regola del "contatto"
Il caso delle coppie e dei tentatori, due dei single conoscevano già i fidanzati
Gli ascolti della seconda puntata: share in leggero calo (26.6%) a causa dei Mondiali
Gabriele geloso di Sara scappa dal villaggio per parlare col single Andrea: "Hulk sei un cogl**ne"
Soraya accusa Cristian di stare con lei per soldi: “Mio padre gli paga lo stipendio e io l'affitto”
Giovanni lancia un divanetto a Temptation Island quando Sabrina rifiuta il falò: "Sfascio tutto"
Alessandra scopre che Rosario l'ha tradita di nuovo e chiede il falò: "Sono diventata un tappeto"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views