Palinsesti Sky: novità e appello per la Palestina. Mago Forrest: “Grazie per non averci licenziati dopo pressioni Trump”

Sky annuncia una nuova e ambiziosa stagione. La presentazione dei palinsesti 2025/2026, tenutasi a Milano mercoledì 24 settembre, apre al ritorno di successi consolidati e l'introduzione di alcune novità.

Tra queste, da novembre, c’è la sit-com Love Bugs con Brenda Lodigiani e Michele Rosiello, che assicurano una versione moderna, che strizza molto l’occhio alla tecnologia. Pechino express riparte puntando su un cast molto forte e tre nuovi inviati, ci si sofferma molto a parlare di come sarà, grazie all’aiuto del conduttore e di due dei tre nuovi acquisti, Giulia Salemi e Guido Meda. Per le serie, oltre alle stagioni rinnovate di quelle più seguite come Call my agent, Euphoria e House of Dragon, ci saranno due new entry nella scuderia protagonisti, reduci dal successo di acclamate fiction Rai: Avvocato Ligas con Luca Argentero e Rosa elettrica con Maria Chiara Giannetta. Argentero è in collegamento e ci scherza su: “Sto tentando di prendere il maggior numero di lauree ad honorem, sono partito da Medicina e ora ho preso quella in Legge”.

Il ritorno di Love Bugs

Tornano gli 883 con Nord Sud Ovest Est (secondo capitolo dopo Hanno ucciso l’uomo ragno) e l’atteso prequel Gomorra – Le Origini, sull’adolescenza di Don Pietro Savastano, per la regia di Marco D’Amore. Annunciata anche una nuova serie originale su Gucci, diretta da Gabriele Muccino. Colpaccio internazionale è la serie The Paper con Sabrina Impacciatore, diventata una star contesa dalla tv americana. Immancabili le produzioni Sky Original, tra cui la terza stagione di Petra con Paola Cortellesi, le nuove storie de I delitti del BarLume e la seconda stagione di Piedone – Uno sbirro a Napoli.

È tempo di intrattenimento. Sky ha rilanciato e vinto con il suo X Factor, che è diventato in poche settimane già un fenomeno social. Si procede senza intoppi verso la definizione delle squadre e l’inizio della gara, per poi concludere il percorso a Napoli a dicembre, per la finale in piazza Plebiscito, complice il successo dello scorso anno. A quel punto, sul palco si susseguono volti e nomi che ormai sono speculari all’azienda: Mago Forrest con i Gialappi per la nuova stagione di GialappaShow, Fabio Caressa, conduttore della serata e di Money Road, rinnovato per la seconda stagione, Alessandro Borghese per i suoi 4 Ristoranti, Costantino Della Gherardesca ormai esperto di matrimoni e i giudici di Masterchef (Cannavacciuolo, Locatelli e Barbieri in collegamento).

Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli

Quando chiedono ad Antonino (chiamato rigorosamente solo per nome) se è d’accordo con gli italiani che hanno risposto che la pasta con il ketchup è il loro vero incubo, ha aperto uno spazio di riflessione sull’attuale situazione di Gaza: “Il vero incubo è sapere che adesso ci sono bambini che non mangiano”. In questo mood necessario si è inserito anche Marco Santin della Gialappa’s: “Palestina libera!”, ha urlato dal palco, travolto poi da un fragoroso applauso. Mago Forrest invece ha preferito accendere un riflettore sul caso Jimmy Kimmel: “Volevo ringraziare il signor Sky che non ha ceduto alla pressioni di Trump e non ci ha licenziati”. Impossibile partecipare a LOL con lui, ogni volta è una conferma. Giorgio Gherarducci ha concluso con un’irresistibile punta di fioretto in pieno clima tv-mercato: “Con noi non ci sarà più quello stron*o di Max Giusti, che se n’è andato a Mediaset solo perché lo pagano dieci volte in più. Al suo posto, Ubaldo Pantani”.

Il palinsesto della nuova stagione mostra tutta la voglia di fare bene e di tenersi stretti lo zoccolo duro di ogni fetta di audience che da anni garantisce un seguito ai programmi più longevi. Un pizzico di emozione per i progetti in partenza, soprattutto per quelli più audaci, e una modalità da crociera sul resto della programmazione in chiaro su TV8 e Cielo. Parte della loro produzione è quella che funziona ‘a segmento’, con gli spezzoni più virali sui social e uno sguardo al target più giovane, l’altra punta alla fidelizzazione di un pubblico culturalmente più esigente. Alla fine, è pur sempre una ricetta, gli ingredienti finiscono in un menù che punta a far tornare il cliente. Pochi dubbi che eviteranno di finire nella nuova stagione di Cucine da incubo.