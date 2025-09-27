Ascolti TV 26 settembre: chi ha vinto tra la Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, com’è andato Tale e Quale Show

La programmazione tv si sta pian piano arricchendo di tutti quei programmi che nel periodo estivo hanno lasciato spazio a poco altro, tra repliche ed eventi musicali, ma con l'inizio della nuova stagione se alcune sfide continuano ad appassionare il pubblico, ce ne sono altre pronte a solleticare l'attenzione di chi è a casa. Nell'access prime time, infatti, continua lo scontro tra Rai1 con Affari Tuoi e Canale 5 con La Ruota della Fortuna, una sfida in termini di ascolti tv che, ormai, incuriosisce i telespettatori. In prima serata, invece, spazio ai grandi ritorni come quello di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti.

Un pregio che un programma come Affari Tuoi può avere è quello di fidelizzare il pubblico facendolo affezionare ai concorrenti, creando piccoli rituali, dando ad ogni pacchista un soprannome, un qualcosa che ne racconti in pochi minuti la storia e lo identifichi tra coloro che, ogni sera, tentano la sorte provando a portare qualche soldo a casa. Venerdì 26 settembre a giocare è stato Roberto, dal Friuli Venezia Giulia, ribattezzato Sandy Marton che ha raccontato un aneddoto, piuttosto privato, che lo ha portato a partecipare al gioco di Rai1. In queste settimane, seppur di poco, pare che la concorrenza con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti si sia un po' attenuata, sebbene il game show di Canale 5 continui a macinare numeri incredibili per l'access prime time di Mediaset. Nella puntata i di ieri, De Martino raggiunge i 4.065.000 spettatori con il 21.3% di share. Scotti, invece, totalizza quasi un milione di telespettatori segnando 4.906.000 spettatori pari al 25.7% di share e superando, quindi, il competitor di Rai1.

Intanto, anche la prima serata si riaccende. Se nelle scorse settimane, a partire dal weekend, si è dato spazio alle fiction tanto su Rai1 che su Canale 5, ecco tornare uno dei programmi più seguiti dal pubblico, si tratta di Tale e Quale Show su Rai1. Il cast di artisti selezionati per questa nuova edizione che parte con la vittoria di Tony Maiello, promette un certo divertimento per il pubblico a casa e in studio. La prima puntata è stata seguita da 2.783.000 spettatori con il 19.3% di share, vincendo la prima serata. Su Canale 5, invece, prosegue la saga della serie turca Tradimento che ha rggiunto 2.082.000 spettatori con uno share del 14.8%. . Su Rai2 Ore 14 Sera è stato visto da 734.000 spettatori con il 6.1%. Su Italia1 Jurassic World – Il dominio segna 897.000 spettatori con il 6.1% di share. Su Rai3 la serie Kabul è stata scelta da 400.000 spettatori con il 2.3% di share. Su Rete4 Quarto Grado registra 967.000 spettatori con il 7.6% di share. Su La7 Propaganda Live è stato seguito da 876.000 spettatori e il 7.1% di share. Su Tv8 Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo ha ottenuto 487.000 spettatori con il 3.2% di share. Sul Nove Alessandro Siani – Off Line è stato visto da 317.000 spettatori con l’1.8% di share.