Otto e Mezzo si trasferisce a Davos: Lilli Gruber conduce in diretta dal World Economic Forum nel giorno di Trump
Mercoledì 21 gennaio alle 20:35 su La7, Otto e mezzo esce dagli studi romani per una puntata speciale in diretta dalla Svizzera. Lilli Gruber condurrà dalla sede del World Economic Forum di Davos, nel giorno dell'intervento di Donald Trump, appena insediato alla Casa Bianca.
Un momento di grande tensione mondiale
Per commentare questo momento cruciale degli equilibri internazionali, la conduttrice ha riunito un panel di ospiti di peso. In collegamento ci saranno il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, il presidente di Techvisory Franco Bernabé, la direttrice dell'Istituto Affari Internazionali e docente della Johns Hopkins University Nathalie Tocci, e la notista politica de Il Sole 24 Ore Lina Palmerini. Una selezione che mescola expertise economico-finanziaria, competenze geopolitiche e analisi politica, per offrire una lettura a 360 gradi di ciò che sta accadendo nel crocevia delle grandi decisioni globali.
Trump a Davos: un racconto imprevedibile
La coincidenza temporale non è casuale. Donald Trump sbarca al World Economic Forum da presidente degli Stati Uniti da appena ventiquattro ore, portando con sé le promesse elettorali che hanno spaventato molti leader europei: dazi commerciali, revisione degli accordi Nato, un approccio unilaterale che potrebbe ridisegnare le alleanze occidentali, soprattutto il tema caldissimo della Groenlandia sullo sfondo. Un intervento che arriva il giorno dopo quello muscolare del presidente francese Emmanuel Macron, diretto proprio nei confronti di The Donald.
L'intervento di Donald Trump sarà uno dei momenti più attesi del Forum, un'occasione per capire quale direzione prenderà la politica estera americana nei prossimi quattro anni. Sarà curioso, per questo, vedere come Otto e mezzo deciderà di raccontare quello che avverrà nella caldissima giornata di oggi.