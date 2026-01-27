Jimmy Kimmel in lacrime per Alex Pretti: “L’ICE ha sparato 10 volte a un infermiere e Trump vuole ancora il Nobel per la pace”

Jimmy Kimmel in lacrime per Alex Pretti, ucciso dall’ICE: “Hanno sparato 10 volte a un infermiere”. Il conduttore attacca Trump e chiede alla destra americana di “mostrare coraggio e buonsenso”.

Jimmy Kimmel ha dedicato parte del suo monologo a Alex Pretti, l'uomo ucciso sabato scorso dall'ICE a Minneapolis. Il conduttore americano si è rivolto al pubblico con la voce rotta dall'emozione, sottolineando il divario tra la versione ufficiale dell'amministrazione Trump e le immagini che circolano online dell'accaduto.

La denuncia di Kimmel: "Guardate i video e giudicate voi"

"Hanno sparato dieci volte a un infermiere di terapia intensiva", ha detto Kimmel. "E adesso ci raccontano che era giustificato. È questo l'ordine pubblico per cui avete votato, se avete votato per questo? Ogni giorno è un incubo. Io e mia moglie abbiamo parenti a Minneapolis. Hanno paura di portare i figli a scuola. Hanno paura di andare al lavoro. E posso solo immaginare cosa provino le persone che non sono bianche".

Il conduttore ha invitato gli spettatori a vedere personalmente i video dell'episodio, lasciando che siano loro a trarre le conclusioni. Una mossa che evita la mediazione della narrazione ufficiale e punta direttamente alla documentazione visiva dell'accaduto.

L'appello alla destra americana: "Servono persone decenti che mostrino coraggio"

Quando ha parlato di Pretti, Kimmel ha faticato a trattenere le lacrime. Ma ha anche fatto qualcosa di insolito per un conduttore del suo schieramento: si è rivolto direttamente agli elettori conservatori, chiedendo loro di prendere posizione contro quanto sta accadendo.

"So che ci vuole coraggio per andare contro la propria tribù, o come volete chiamarla. Ma è questo che serve. Abbiamo bisogno che persone decenti della destra mostrino coraggio e buonsenso", ha dichiarato il conduttore. Il bilancio dei primi giorni dell'anno è terribile, in effetti: "Meno di un mese e già due cittadini americani uccisi". Poi Kimmel fa notare che si tratta anche di "bianchi".

Siamo a meno di un mese dall'inizio del nuovo anno. Finora questa amministrazione è riuscita a scatenare una guerra in Minnesota, invadere il Venezuela, minacciare di invadere la Groenlandia, ritirarci dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, attaccare la nostra Federal Reserve, abbandonare la scienza sui vaccini, far tornare il morbillo, mandare alle stelle i premi assicurativi sanitari e uccidere due cittadini americani a sangue freddo.

La conclusione è stata sarcastica e tagliente: "E Trump pensa ancora che gli abbiano fregato il Nobel per la Pace. Voglio dire, se questa illusione non attiva il venticinquesimo emendamento, cos'altro potrebbe farlo?". Il venticinquesimo emendamento è relativo all'impeachment, la clausola costituzionale che consente la rimozione di un presidente ritenuto incapace di svolgere le proprie funzioni.