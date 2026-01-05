Jimmy Kimmel vince i Critics Choice Awards e attacca Trump chiamandolo Jennifer: “Grazie per tutte le cose ridicole che fai”

Jimmy Kimmel ha trasformato il palco dei Critics Choice Awards in un ring contro Donald Trump. Il conduttore ha ritirato il premio come miglior talk show e ha colto l'occasione per regolare i conti con il presidente, ringraziandolo sarcasticamente per aver fornito materiale comico quotidiano. Lo chiama Donald Jennifer Trump (il vero secondo nome del presidente è John): "Voglio ringraziare soprattutto il nostro presidente, Donald Jennifer Trump, senza il quale staremmo tornando a casa a mani vuote stasera", ha dichiarato Kimmel nel discorso di accettazione del premio, aggiungendo dunque il secondo nome femminile del presidente in quello che è diventato un suo marchio di fabbrica provocatorio.

Il discorso di Jimmy Kimmel contro Donald Trump

"Grazie, signor presidente, per tutte le tante cose ridicole che fai ogni singolo giorno. Sono state due settimane da record, e non vediamo l'ora di tornare in onda domani sera per parlarne", ha concluso tra gli applausi della sala. Il riferimento, inevitabile, è ovviamente alla questione Venezuela con l'arresto di Maduro.

Ma il vero peso del discorso di Kimmel è arrivato quando ha ringraziato chi lo ha sostenuto durante la crisi che ha quasi cancellato il suo show. Lo scorso anno ABC aveva ritirato Jimmy Kimmel Live dalla programmazione dopo le pressioni di due grandi proprietari di emittenti affiliate, Nexstar e Sinclair, che si erano lamentate per un monologo in cui il conduttore aveva discusso del presunto attentatore di Charlie Kirk.

Leggi anche Le 10 risse televisive più esplosive del 2025: da Enzo Iacchetti contro Mizrahi al bollitore al Grande Fratello

"Grazie a tutti gli sceneggiatori, agli attori, ai produttori e ai membri dei sindacati, molti dei quali sono in questa sala, che ci hanno sostenuto, che si sono davvero fatti avanti e ci hanno ricordato che in questa città e in questo paese non diamo per scontata la libertà di parola", ha dichiarato Kimmel con tono serio. "Le vostre azioni sono state importanti e le apprezziamo."

Jimmy Kimmel attacca da sempre Trump

Durante i suoi monologhi notturni, Kimmel attacca regolarmente il presidente. Di recente ha condannato la risposta di Trump all'omicidio del regista Rob Reiner, che il presidente aveva definito "squilibrato", ipotizzando che la sua morte fosse "dovuta alla rabbia" che aveva causato negli altri per le sue posizioni anti-Trump.

"Quello di cui abbiamo bisogno in un momento come questo, oltre al buon senso quando si tratta di armi e assistenza sanitaria mentale, è compassione e leadership. Non l'abbiamo ottenuta dal nostro presidente, perché non ne ha da dare. Invece, abbiamo avuto un buffone che divagava su assurdità", aveva dichiarato Kimmel in trasmissione. "È così pieno di odio e vile. Quando l'ho visto per la prima volta, pensavo fosse falso. Mia moglie me l'ha mostrato stamattina. Ho pensato: ‘Anche per lui, questo sembrava troppo'. Ma per lui niente è mai troppo."