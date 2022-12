Oriana Marzoli si pente del flirt con Antonino Spinalbese, poi lo prende a calci nella notte Oriana Marzoli nella notte ha preso a calci e schiaffi Antonino Spinalbese, gli utenti su Twitter parlano di “episodi di violenza che andrebbero puniti”. Prima che si spegnessero le luci nella casa del GFVip aveva confessato a Luciano Punzo di essersi pentita di essersi avvicinata all’hair stylist.

Sta facendo discutere i telespettatori del Grande Fratello Vip il comportamento di Oriana Marzoli nella notte. La concorrente venezuelana dopo aver confessato a Luciano Punzo di essersi pentita del flirt con Antonino Spinalbese, nella notte, seppur scherzando, l'ha colpito diverse volte con pugni e calci. Su Twitter descrivono i suoi gesti come "atti di violenza che andrebbero puniti".

Il video di Oriana mentre picchia Antonino

Circola su Twitter il video di Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese nella notte. Mentre tutti dormivano, erano al buio in camera da letto quando la concorrente ha iniziato a prendere a calci e pugni il suo inquilino. Lo spinge nell'armadio, lo schiaffeggia, poi una volta al letto sale sul suo corpo continuando a calciare contro di lui. Sebbene molti stiano chiedendo un provvedimento disciplinare contro la Marzoli, alcuni utenti hanno commentato spiegando che "Lui rideva e la provocava, senza audio e senza sapere la forza applicata si può distorcere la realtà".

La confessione di Oriana Marzoli sul flirt con Antonino

Ieri sera Oriana Marzoli ha parlato del rapporto con Antonino Spinalbese confessando di voler metterci definitivamente un punto. "Ho deciso di non continuare con questa "attrazione". Mi lascio andare in quel senso perché anche a me piace divertirmi, però non sono fatta così". La concorrente venezuelana ha spiegato che nella vita di tutti i giorni non è una donna che si lascia andare facilmente con un uomo.

