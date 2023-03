Non sono una signora da maggio in tv, lo show di Alba Parietti arriva su Rai2 “Non sono una signora” lo spettacolo condotto da Alba Parietti arriva su Rai2, dal prossimo 18 maggio per cinque serate dopo i vari slittamenti dello scorso autunno.

A cura di Ilaria Costabile

Alba Parietti torna in televisione con uno show annunciato già lo scorso autunno e che, finalmente, ha trovato la sua collocazione, si tratta di "Non sono una signora" che a partire dal 18 maggio approderà in prima serata su Rai2. In veste di conduttrice, quindi, accoglierà gli ospiti di questa nuova sfida televisiva all'insegna del divertimento e incentrata sul mondo della drag queen, che coinvolgerà personaggi noti dello spettacolo.

Non sono una signora in tv per cinque serate

La notizia che lo show sarebbe arrivato in tv a maggio era già stata confermata lo scorso gennaio, dopo il primo slittamento dalla data di partenza di dicembre 2022. Il 18 maggio, quindi, si darà il via a "Non sono una signora", che per ben cinque serate accompagnerà i telespettatori. Il programma è il remake italiano dello show "Make Up Your Mind" ed è una co-produzione Rai e Freemantle, in ogni puntata verrà dato spazio a cinque celebrità, rese quasi irriconoscibili da ore di trucco, che si sfideranno nella loro versione drag. Per ogni puntata è prevista la vittoria di una delle protagoniste che, poi, accederà alla finale, dove verrà premiata la vincitrice della prima edizione. Nell'ultima puntata, inoltre, si assisterà allo svelamento delle varie identità delle celebrity, che racconteranno le varie fasi di questa trasformazione.

Alba Parietti premiata con il Leone d'Oro alla carriera

La conduttrice, nel frattempo, potrà godere di un momento particolarmente importante: le verrà consegnato il Leone d'Oro, ovvero la targa istituzionale del Leone di San Marco e il Premio Comunicazione 2023, al Gran Premio Internazionale di Venezia. Il premio è stato istituito per omaggiare quelle personalità che si sono distinte nell'imprenditoria, nello sport, nella cultura e nello spettacolo. Ospite d’onore dell'evento sarà, proprio, Alba Parietti che riceverà dalle mani del presidente, Sileno Candelaresi, il Leone d’oro alla carriera. Leoni d’oro per meriti sportivi anche ai Campioni del Mondo di Spagna 1982, Bruno Conti e Ciccio Graziani. Premiati anche il direttore di Tuttosport Guido Vaciago.