"Non mi toccare": Zeudi Di Palma gela Perla Maria che le aveva messo una mano sulla spalla, la motivazione Già intollerante nei confronti dei rumori a tavola (aveva spiegato di soffrire di misofonia), adesso Zeudi Di Palma dimostra anche di non gradire il contatto fisico. Così, nel pieno nella diretta del Grande Fratello del 9 dicembre, l'ex aspirante Miss Italia ha gelato Perla Maria Paravia.

A cura di Stefania Rocco

“Non mi toccare”: con queste parole Zeudi Di Palma, concorrente del Grande Fratello, ha gelato Perla Maria Paravia che, in un momento di confidenza, le aveva sfiorato il braccio. L’ex aspirante Miss Italia, già intollerante nei confronti dei rumori a tavola (aveva spiegato di soffrire di misofonia), dimostra adesso di non essere ben disposta nemmeno verso il contatto fisico apparentemente innocente e superficiale tra persone.

Perché Zeudi ha chiesto a Perla Maria di non toccarla

Quando Perla Maria, nel pieno della diretta del GF, ha fatto per appoggiare una mano sulla spalla di Zeudi, la modella le ha intimato di non toccarla. “Perché?”, le ha chiesto la giovane ma la coinquilina non è riuscita a rispondere. A farlo al posto suo è stata Chiara Cainelli che si è lanciata in una fantasiosa spiegazione a proposito del motivo per il quale Di Palma non desidera essere sfiorata da un estraneo: “Quando una persona è emotivamente pronta, quindi carica, se tu la accarezzi le cambi l’umore. Le dai le tue energie e le cambi l’umore”. “Io questa cosa non la sapevo”, ha replicato con ingenuità Perla, mentre Chiara e Zeudi proseguivano nella strampalata spiegazione. Alla scena non sembrerebbero avere assistito altre persone nella Casa ma il video del momento in questione sta rapidamente facendo il giro della rete, considerato l'atteggiamento di Di Palma.

Zeudi aveva detto a Javier di non volere “il suo odore” nel suo letto

Già pochi giorni fa, Zeudi era stata protagonista di un episodio simile. In camera, si era rivolta a Javier Martinez – che poco prima si era steso sul suo letto – chiedendogli di non rifarlo in futuro: “C’è il tuo odore, si chiede”. Martinez si era però ribellato: “Avevo dimenticato che sei qui da tanto”, ma Zeudi aveva mantenuto il punto: “Che c’entra? Meglio se stiamo zitti e andiamo avanti”.