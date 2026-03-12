Non è la TV, puntata di giovedì 12 marzo: Enrico Papi e Costantino Vitagliano ospiti

Enrico Papi e Costantino Vitagliano ospiti della nuova puntata di Non è la TV, il format di Fanpage.it dedicato al mondo dello spettacolo e della televisione italiana. Appuntamento giovedì 12 marzo a partire dalle 22:00 sul canale YouTube di Fanpage.it.

In collegamento con Andrea Parrella, Stefania Rocco e Grazia Sambruna, due protagonisti che hanno segnato epoche diverse dell'intrattenimento italiano: Enrico Papi, conduttore tra i più longevi e versatili della televisione italiana, e Costantino Vitagliano, il tronista che negli anni Duemila ha trasformato Uomini e Donne in un fenomeno pop di massa. Una serata tra retroscena, dichiarazioni senza filtri e qualche inevitabile provocazione. Del resto, Non è la TV è il format che non risparmia mai nessuno.

I temi di puntata, sotto la lente d'ingrandimento di Parrella, Rocco e Sambruna, sono diversi. Si apre con uno dei gossip più discussi degli ultimi mesi: la fine della relazione tra Maria Esposito, protagonista di Mare Fuori nei panni di Rosa Ricci, e Silvia Uras. Una storia esplosa lo scorso autunno con un clamore proporzionale all'enorme popolarità di Esposito, e conclusasi nei giorni che hanno coinciso con il lancio della nuova stagione di Mare Fuori su RaiPlay. Tempismo sospetto o pura coincidenza?

Uras ha già risposto a questa domanda nell'intervista rilasciata a Fanpage.it, spiegando che la rottura è stata una scelta di Esposito e che nulla avesse a che fare con la promozione della serie. Ma in studio si ragionerà sul filo del racconto di una strategia possibile — non un'accusa, come precisa la conduzione, ma un'analisi di quelle pieghe narrative che i personaggi pubblici lasciano aperte. E in quelle pieghe si nasconde una parola che entra nella puntata di stasera con tutto il suo peso: queerbaiting. Grazia Sambruna, che nei giorni scorsi ha già affrontato il tema in un articolo su Leo Gassmann, è pronta a spiegare cosa accomuna le due vicende.

A chiudere la puntata, il tema più difficile: la copertura mediatica della tragica scomparsa del piccolo Domenico. Diversi programmi televisivi si sono occupati della vicenda, alcuni dei quali hanno portato in studio la madre del bambino in momenti di grande sofferenza, sollevando più di una discussione sul confine tra il racconto di una tragedia e il suo sfruttamento per fare ascolti.

È un dibattito che riguarda il cuore del giornalismo televisivo italiano, e Non è la TV non si sottrae. Rocco e Sambruna alimenteranno il confronto: dove passa davvero quella linea? E chi decide quando si è già andati troppo oltre?

In studio, la regia di Serena Matera e Aniello Ferrone, alla produzione, logistica e parte autorale Luna Scotti.