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Non è la TV, stasera: Davide Marra dopo Meloni al Pulp Podcast, Filippo Nardi e l’audio di Mara Venier su Mammucari

Stasera a Non è la TV: Davide Marra ospite dopo il Pulp Podcast con Meloni, Filippo Nardi racconta il GF e i retroscena esclusivi sul caso Mammucari-Venier.
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A cura di Gennaro Marco Duello
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Stasera, giovedì 19 marzo, torna Non è la TV, il format di Fanpage.it condotto da Andrea Parrella, con Grazia Sambruna e Gennaro Marco Duello, in diretta su YouTube a partire dalle 22:00. Una puntata che si annuncia densa, costruita intorno a tre storie che questa settimana hanno dominato il racconto dell'entertainment e della televisione italiana.

Davide Marra ospite dopo il Pulp Podcast con Giorgia Meloni

La notizia del giorno è inevitabilmente la partecipazione di Giorgia Meloni al Pulp Podcast di Fedez e Davide Marra, a due giorni dal voto sul referendum. Un evento che ha riaperto una domanda ciclica e irrisolta: i talk show politici in televisione sono ancora vivi, o sono già morti e non lo sanno ancora? Ospite in studio ci sarà proprio Davide Marra, per raccontare dall'interno cosa ha significato portare la presidente del Consiglio nel format e cosa cambia, davvero, quando un podcast entra in una campagna elettorale.

Filippo Nardi e quel momento diventato leggenda

"Dove sono le mie sigarette?" Chi segue Non è la TV sa già di chi stiamo parlando. Filippo Nardi, protagonista di uno dei momenti più iconici nella storia del Grande Fratello, sarà in collegamento per parlare di quella sfuriata del 2001 che è diventata meme generazionale, ma anche della nuova edizione del GF Vip appena partita con Ilary Blasi alla conduzione, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici opinioniste — e con i conti in sospeso di un reality che sembra non riuscire più a reinventarsi.

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I retroscena esclusivi sul caso Mammucari-Venier

È stata la storia della settimana nel mondo televisivo italiano, e Non è la TV l'ha contribuito ad alzare a livello nazionale. Gennaro Marco Duello ha intervistato in esclusiva Mara Venier dopo lo scontro con Teo Mammucari a Domenica In: stasera si sentirà la sua voce, i retroscena di quello che è successo davvero e cosa succederà al programma. È previsto anche un intervento di Peppe Iodice, al centro di una vicenda che ha scatenato reazioni ben oltre i confini del piccolo schermo.

Appuntamento stasera alle 22:00 sul canale YouTube di Fanpage.it.

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