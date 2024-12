video suggerito

“Non c’è Guillermo Mariotto”, nel promo di Ballando con le stelle un possibile spoiler La pubblicità di Ballando con le stelle mostra quello che potrà succedere sabato prossimo: potrebbe essere un indizio che porta alla sua uscita definitiva dal programma? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Tutti aspettano la nuova puntata di Ballando con le stelle. Il caso di Guillermo Mariotto è sulla bocca di tutti. A Fanpage.it ha parlato il diretto interessato e anche i giudici Ivan Zazzaroni e Fabio Canino, tutti d'accordo – lo stesso Mariotto – col fatto che non si sa cosa succederà sabato prossimo. Milly Carlucci continua a lasciare teaser misteriosi in questo senso: "Scopriremo sabato se ci sarà o meno", ma intanto la pubblicità del programma mostra un'anticipazione.

Cosa mostra lo spot

Nello spot della prossima puntata si fa proprio riferimento diretto a quello che è successo sabato scorso, quando cioè Guillermo Mariotto ha abbandonato anzitempo la trasmissione. Il giudice più iconico e irriverente del talent show condotto da Milly Carlucci non appare quindi nel breve video promozionale diffuso sui social e in TV. Il fatto di sottolineare questa assenza lascia spazio a interrogativi e ipotesi, soprattutto alla luce delle tensioni emerse in studio nelle ultime settimane. Potrebbe essere un indizio che porta alla sua uscita definitiva dal programma?

Cosa aspettarsi sabato

Se davvero Mariotto non fosse presente nella puntata, sarebbe la prima volta in tanti anni che il giudice non siede dietro il banco a dispensare i suoi coloriti giudizi. Un’assenza che, stando agli ultimi retroscena, sarebbe riempita da Alberto Matano, pronto a riequilibrare la giuria composta da Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Secondo quest'ultimo in una intervista a Fanpage.it, "quello che ha fatto Guillermo è grave ma non tanto come gesto, ma perché siamo in una gara e in una gara ci sono delle regole. Lui ha sbagliato in quello". Ivan Zazzaroni ha commentato sempre a Fanpage.it: "

Mariotto è spettacolo, Mariotto è Ballando con le stelle. È una figura importante perché spezza determinati momenti, ha sempre un giudizio assolutamente anomalo, dice delle cose a volte incomprensibili, ma ci sta. Ci lavoro da 17 anni e mi diverte ancora.

Sabato sera scopriremo quello che succederà.