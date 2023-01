“Non agisco per strategie e dinamiche”, ma il pubblico fischia Antonella Fiordelisi Antonella Fiordelisi continua la settimana difficile e il pubblico sembra essere compatto proprio contro di lei: fischiata dopo aver rivendicato di essere sincera.

Nella puntata del 2 gennaio del Grande Fratello Vip c'è stato uno scontro tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi. Alfonso Signorini ha stuzzicato la soubrette chiedendo un commento alle parole di Oriana, lei è stata molto tronfia su questo argomento: "Non mi interessa perché si commenta da sola. Può solo truccarsi, ma non ha altri contenuti in questo programma". La risposta di Oriana è piccata: "Certo, perché tu sei acqua e sapone. Se non ti interessa niente, vai a raccontare cose completamente diverse agli altri. Sei cattiva, ti piace far mettere zizzania, ti piace far litigare la casa. Ha ragione Tavassi". E, a quel punto, Antonella Fiordelisi si mette sulla difensiva: "Non mi fanno parlare. Quando uno dice la verità alle persone, passa poi per cattiva. Io mi sono confrontata con Sara e ho detto: io e te non siamo amiche, ma non ti avrei mai mandata direttamente al televoto. Così è andata".

I fischi del pubblico

A questo punto, Alfonso Signorini incalza e fa una domanda cardine ad Antonella Fiordelisi: "Quanto agisci per strategie e dinamiche". La risposta di Antonella Fiordelisi si attira i fischi di tutto il pubblico in studio: "Quanto agisci per strategie e dinamiche? Zero, mi dispiace. Io faccio parlare il mio cuore". Nel sentire i fischi, Edoardo Tavassi ha una reazione di orgoglio e quindi conferma: "Inquina il clima della casa. Momenti di serenità dove tutti scherzano e ridono, arrivano lei e dice una battuta random e cattiva, colpendo il personale – in questo caso Micol – in un momento di serenità finisce per creare il panico. Lei l'ha fatto mille volte. Dove c'è serenità, arriva lei".

La settimana difficile di Antonella Fioredelisi

È stata una settimana molto turbolenta per tutti, ma per Antonella Fiordelisi probabilmente un po' di più. Proprio lei ha dovuto incassare anche la matematica certezza di Oriana Marzoli salva dalle nomination, pertanto il pubblico sembra essere compatto proprio contro di lei.