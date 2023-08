Nino Frassica confermato a Che Tempo Che Fa con un nuovo ruolo, mezz’ora del programma solo per lui Nonostante il passaggio al NOVE, confermata la presenza fissa di Nino Frassi a Che Tempo Che Fa. Oltre al consueto spazio al tavolo con le notizie di Novella Bella, sarà il volto della striscia di anteprima del programma condotto da Fabio Fazio.

A cura di Andrea Parrella

La partenza di Che Tempo Che Fa sul NOVE è prevista per ottobre, ma il programma condotto da Fabio Fazio, che lascia la Rai dopo vent'anni per trasferirsi sulla rete del gruppo Warner Bros. Discovery, è già in preparazione. L'impostazione del programma, stando a quanto emerso fino ad ora, sarà sostanzialmente la stessa, e così i protagonisti del programma, da Fazio a Littizzetto.

A trasferirsi sul NOVE sarà anche Nino Frassica, diventato una presenza imprescindibile degli ultimi anni nel programma. A partire dalla prossima stagione, oltre all'abituale presenza al tavolo, Frassica avrà anche un altro ruolo a Che Tempo Che Fa. L'attore e comico siciliano avrà infatti maggiore spazio rispetto alle stagioni in Rai, come ha raccontato in una breve intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

Il nuovo ruolo di Nino Frassica

Da domenica 15 ottobre curerà l’anteprima della trasmissione: una sorta di mini show nello show, che avrà la durata di mezz’ora, dalle 19:30 alle 20: la striscia si chiamerà Che Tempo Che Farà. “Andrò in giro per i camerini, anticiperò quello che si vedrà in puntata… alla mia maniera“, ha raccontato Frassica nell'intervista, lasciando dunque intendere che l'approccio sarà il solito che da sempre lo contraddistingue, con note di comicità e sfumature di surrealismo.

La sua sarà quindi una sorta di incursione settimanale nel dietro le quinte del programma, per conoscere gli ospiti che poi saranno in trasmissione e chiacchierare con le presenze fisse del programma. Non mancherà, come già precisato, lo spazio classico di Novella Bella nella parte finale del programma.

Che Tempo Che Fa e la diatriba con Rai per i profili social

Intanto nelle scorse settimane Fazio e Che Tempo Che Fa sono stati protagonisti dell'agenda di spettacolo italiana per la "diatriba" social con Rai. L'azienda di servizio pubblico si è rifiutata di cedere le pagine social costruite negli scorsi anni, costringendo di fatto Fazio e la sua squadra ad aprire nuovi profili, perdendo follower e contenuti precedentemente caricati.