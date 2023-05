Nina Zilli e il monologo sulla gravidanza: “Spero di fare tanti figli quanti ne ha fatti mia mamma” La cantante, nel monologo de Le Iene, racconta le emozioni della sua gravidanza aspettando la sua Anna Blu: “Sarà lei a insegnarmi tutto, non sono una di quelle madri sicura di sé”.

Nina Zilli è stata la protagonista del monologo della puntata del 16 giugno de Le Iene, il programma di Italia 1 condotto da Belen Rodriguez. La cantante di "50mila lacrime" è incinta e come fa notare "se tutto va bene Anna Blu nascerà il 2 giugno", che sarebbe anche l'anniversario del primo voto alla donne: "Una data importante per chi come noi è una femmina caparbia". Nina Zilli racconta tutte le sue impressioni sulla gravidanza, dopo otto mesi: il racconto dell'attesa ma anche delle cellule che si modificano, i fianchi che si allargano, la schiena che sembra spaccarsi. Usa metafore anche molto forti: "Ho un Alien che ha modificato ogni mia cellula, reazione ed azione, dentro e fuori di me. Vorrei capire chi l'ha definita dolce attesa, sicuramente un uomo che non sapeva di cosa si stesse parlando".

Il monologo di Nina Zilli

Più Bridget Jones, che altro. Nina Zilli spiega di non aver programmato nulla della sua vita futura con Anna Blu e, anzi, di essere sicura di imparare molto da lei:

Io non sono una di quelle madri sicure di sé che hanno programmato dalla nascita fino al ballo delle debuttanti, sono più una Bridget Jones, stupita e felicissima di avere questo ‘Alien’, che ha modificato ogni mia cellula, azione e reazione, dentro e fuori di me. Ansia e panico? Sì, ma moderato. In fondo ce l’hanno fatta tutte, ce la farò anch’io. Vorrei solo capire chi l’ha definita "dolce attesa". Sicuramente un uomo, non me ne vogliate, che non sapeva di cosa stesse parlando. Ho avuto nausee, sentito ogni organo riposizionarsi, gli addominali spaccarsi a metà e lo stomaco che sfarfalla 24 ore su 24. È un rollercoaster emozionale e ormonale che mette davvero a dura prova. Certo, dicono che poi si dimentica tutto, altrimenti nessuno lo rifarebbe.

La dedica alla madre

"Tre è il numero perfetto", dice Nina Zilli immaginando che il legame con sua figlia parta da sua madre: "Ho capito che i sacrifici fatti da mia madre per me sono iniziati molto prima della mia nascita e vanno celebrati. Quindi cara mamma, che diventerai nonna, io spero di farne tanti quanti ne hai fatti tu". E poi: "Voglio che Anna Blu sia felice, come mi hai fatto sentire tu e che possa essere una donna libera e fiera proprio come me e te, e anche di più. Se è vero che two gust is megl'che one, tre è il numero perfetto”.

Nina Zilli e Danti, la prima figlia insieme

Il fidanzato di Nina Zilli si chiama Danti (Daniele Lazzarin) ed è il frontman e la voce dei Two Fingerz. È nato negli anni Ottanta e la sua particolarità è il mescolamento delle sonorità classiche del rap a quelle più particolareggiate, provenienti da più ambienti musicali. Uno sperimentatore nato. È lui il compagno di vita di Nina Zilli e Anna Blu è la prima figlia per entrambi.