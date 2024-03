Nina Soldano attacca Beatrice Luzzi del GF: “Bieco l’attacco nei confronti di Grecia Colmenares” Nina Soldano, attrice della soap opera Un posto al sole, attacca Beatrice Luzzi in seguito al confronto tra quest’ultima e Grecia Colmenares nella Casa del Grande Fratello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nina Soldano, attrice che interpreta il ruolo di Marina nella soap opera Un posto al sole, attacca Beatrice Luzzi in seguito allo scontro avvenuto nella Casa del Grande Fratello tra quest’ultima e Grecia Colmenares. Beatrice ha infatti ammesso apertamente di non nutrire più alcuna simpatia nei confronti della collega venezuelana alla quale ha rimproverato addirittura di non avere dato alcun contribuito alla Casa, ai coinquilini e perfino al programma stesso.

Il post di Nina Soldano a sostegno di Grecia Colmenares

In seguito all’ultima puntata del GF andata in onda, Nina Soldano ha commentato così l’aspro confronto tra Beatrice e Grecia: “Come sapete non mi espongo quotidianamente, ma quello che vedo e che sento è troppo. Trovo davvero riluttante che una donna di ‘spessore’ come Beatrice Luzzi vada contro Grecia Colmenares in un modo così bieco. Capisco il gioco al massacro pur di sopravvivere al Grande Fratello però così è davvero troppo. Beatrice Luzzi sei già una finalista del Grande Fratello, sii generosa e dai spazio anche ad altri concorrenti. Se sono donne poi ancora di più…Grecia ho avuto il privilegio di conoscerla sul set e vi posso garantire che è una donna intelligente, sensibile e molto ironica. Grecia forever!”.

Il confronto tra Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares

Soldano faceva riferimento a quanto accaduto nella puntata del GF andata in onda lunedì 4 marzo quando Beatrice ha attaccato Grecia, spurgando in diretta tv i motivi che l’avrebbero spinta a considerare concluso il loro rapporto: “Lei è contraddittoria perché io con lei sono sempre uguale, ovvero che non la reggo più da quando l’ho detto. Io più chiara di così non posso. Se mi tocca mi dà fastidio perché so quello che pensa di me. Lei è stata feroce quando ha attribuito a me l’uscita di Vittorio, quando invece Anita e Giuseppe che lo hanno votato sono rimasti i suoi migliori amici e questa è una contraddizione estrema. Se la temo per un’eventuale finale? No. Dà molto poco al programma, ha sicuramente un grande seguito perché in tv ha dato tanto e ha tanti fan, ma alla Casa ha dato poco. Chi ha dato di più? Beh, quasi tutti gli altri”.