Beatrice Luzzi contro Grecia Colmenares: “Non la reggo più, se mi tocca mi dà fastidio” Al Grande Fratello, il confronto tra Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares. Le due concorrenti non si sono risparmiate aspre critiche reciproche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nelle ultime settimane, il rapporto tra Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares si è fatto sempre più conflittuale. Alfonso Signorini ha affrontato l'argomento nel corso della puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 4 marzo. Prima, però, un video ha riassunto le frasi poco lusinghiere che le due si sono scambiate. Beatrice ha detto di Grecia:

Dopo due mesi e mezzo di amicizia ho fatto qualche passo indietro, è come se non riuscissi ad andare oltre un certo limite. Non mi deve abbracciare, la retorica è finita. Non la reggo più. È irritante. Non rispetta neanche la lingua italiana, dopo avere lavorato per anni in Italia.

Grecia ha detto della coinquilina: "Non la sento sincera, non mi piace il suo sguardo, non mi piace lei, non mi piace il suo modo di comportarsi con me. Le dà fastidio la mia felicità".

Grande Fratello, il confronto tra Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares

In diretta, Grecia Colmenares ha voluto fare una precisazione a cui teneva molto: "Prima voglio dire che rispetto la lingua italiana, cerco di parlarla il meglio possibile, non è la mia lingua ma è il mio cuore". Poi, ha proseguito rimarcando una certa ostilità di Beatrice Luzzi nei suoi confronti: "Beatrice, quando mi guarda, mi guarda in maniera non bella. Il problema è il suo carattere, pensa che uno debba fare quello che lei vuole che faccia". E ha confidato che in un'occasione, Beatrice l'avrebbe scacciata in malo modo.

Beatrice non teme Grecia in finale

Beatrice Luzzi ha ribadito di non avere alcuna voglia di riavvicinarsi a Grecia Colmenares: "Io non la reggo più. Più chiara di così. Se mi tocca mi dà fastidio perché so quello che pensa di me. Ha detto cose cattive su di me. È stata feroce quando mi ha attribuito l'uscita di Vittorio". Così, è stato insinuato che Beatrice sia così dura con Grecia perché teme di ritrovarsela in finale. Luzzi ha negato:

Non sarebbe pericolosa in finale perché dà molto poco. Ha un pubblico affezionato perché ha lavorato tanto, ma nella casa, a noi, ha dato poco. Tutti gli altri hanno dato di più. Mi ha detto delle cose molto gravi, ho capito chi è.

Grecia Comenares, infine, ha accusato Beatrice di averle dato della stupida: "Mi ha detto stupida! Io non lo sono, per questo non ci faccio caso".