Nikita scrive una lettera ad Antonella uscita dal GF: “Sole contro tutti, grazie per il tuo amore” Nikita Pelizon ha scritto una lettera all’amica Antonella Fiordelisi, uscita dal GF Vip nella puntata del 20 marzo: “Ci siamo spese l’una per l’altra e ti voglio bene. Non era un “sola”, ma sole contro tutti”. Insieme hanno affrontato il percorso nella Casa, diventando complici e confidenti.

A cura di Elisabetta Murina

L'uscita di Antonella Fiordelisi dal Grande Fratello Vip, nella puntata del 20 marzo, ha lasciato senza parole tutti i coinquilini. In molti credevano che non fosse vero e che la concorrente sarebbe presto diventata la terza finalista di questa edizione. Ma così non è stato e, soprattutto per Nikita Pelizon, è stato difficile lasciare l'amica più stretta nella Casa. Così, nel cuore della notte, si è isolata in camera da letto per scriverle una lettera di ringraziamento.

La lettera di Nikita per Antonella

Dopo la diretta, Nikita è andata in camera da letto, ha preso un sacchetto e un pennarello verde, si è accovacciata e ha scritto una lettera ad Antonella. Come si vede dalla immagini, si tratta di parole di ringraziamento e affetto per la coinquilina, per il percorso che hanno affrontato insieme. La loro è un'amicizia nata con il tempo, non un colpo di fulmine, diventata sempre più forte e sincera. Si sono aiutate, capite e supportate a vicenda, arrivando a essere loro due contro il resto del gruppo, che ultimamente tendeva a isolarle. Queste le parole di Nikita indirizzate all'amica: "Scricciola grazie di tutto l'amore, affetto, sostegno, tempo, bellissime risate e ricordi che mi hai fatto vivere. Ci siamo spese l'una per l'altra e ti voglio bene. Non era un "sola", ma sole contro tutti. Ci vediamo fuori. Tifa per me e goditi il tuo amore Edoardo ".

L'amicizia tra Nikita e Antonella al GF Vip

Nella casa del GF Vip, Nikita e Antonella sono diventate inseparabili. La loro amicizia non è nata subito, anzi, è cresciuta con il tempo diventando sempre più forte e solida. Specie negli ultimi mesi, ci sono sempre state una per l'altra, sopratutto quando Edoardo è uscito dalla Casa e Antonella si è trovata sola. La coinquilina ha voluto ribadire che non è stata sola, ma che erano loro due contro tutti. Molte volte infatti sono state messe da parte dal resto del gruppo, ma si sono fatte forza a vicenda.