Nikita Pelizon vincerà il Grande Fratello Vip secondo i lettori di Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Il Grande Fratello Vip si avvia al finale di questa edizione. Dopo oltre sei mesi di programmazione, il reality condotto da Alfonso Signorini è giunto al suo epilogo e la puntata del 3 aprile svelerà il vincitore o la vincitrice di quest'anno. Stando al sondaggio pubblicato da Fanpage.it sul vincitore di questa edizione, la favorita dei lettori è Nikita Pelizon.

Il sondaggio di Fanpage.it sul vincitore del GF Vip

Alla domanda "Chi vuoi che vinca il Grande Fratello 2023" la concorrente è stata scelta dal 53% dei votanti, staccando nettamente Oriana Marzoli, vincente per il 23% dei lettori e Edoardo Tavassi, scelto dall'11% dei votanti. Molto basse le percentuali degli altri finalisti ancora in casa, da Milena Miconi a Alberto De Pisis, passando per Micol Incorvaia e Giaele Donà, che sembrano avere poche chance alla vigilia della serata. Serata che potrà ribaltare completamente i pronostici, visto a che a determinare la vittoria finale sarà il televoto. Questi i risultati del sondaggio pubblicato nei giorni scorsi e chiuso in queste ore, con dati che tracciano un quadro piuttosto chiaro ed evidente di quelli che paiono essere i tre favoriti alla vittoria finale.

Quanto guadagna il vincitore del Grande Fratello Vip

Il montepremi per il vincitore del Grande Fratello VIP 7 è di 100.000 euro, come stabilito anche per le passati edizioni, e la metà della cifra viene devoluta ad un'associazione a scelta del vincitore. Lo scorso anno a vincere era stata Jessica Selassié e in quell'occasione 50 mila euro, la metà del montepremi, aiutarono le popolazioni coinvolte nel conflitto tra Russia e Ucraina. L'anno prima il reality aveva visto prevalere Tommaso Zorzi, che aveva trionfato nell'edizione segnata dall'arrivo del Covid. Un anno prima, invece, la vittoria era andata a Paola Di Benedetto.