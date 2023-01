Nicole Murgia imita Oriana Marzoli e cita la nomination di Edoardo, Antonella: “Basta parlare di me” Antonella Fiordelisi ieri sera non ha partecipato al GF Game Night: nonostante ciò si è sentita tirata in ballo quando Nicole Murgia, durante l’imitazione di Oriana Marzoli, ha nominato la nomination di Edoardo Donnamaria che secondo molti “si sarebbe fatto influenzare”. L’influencer campana avrebbe fatto una scenata: “Basta parlare di me”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri sera nella casa di Cinecittà è andato in scena l'appuntamento con il GF Game Night: tutti i concorrenti si sono divertiti a ricoprire un ruolo, da quello di conduttore a quello di protagonista di esilaranti esibizioni o giochi. Nicole Murgia ieri sera ha fatto sorridere tutti gli inquilini per la sua imitazione di Oriana Marzoli: ha indossato il costume color oro della concorrente spagnola, gli occhiali da sole, e dal confessione si è esibita in una performance perfetta. La serata è proseguita allegramente per tutti, eccetto che per Antonella Fiordelisi, scossa dalle accese liti con il fidanzato Edoardo Donnamaria. Alcune parole dette dalla Murgia durante l'imitazione hanno però disturbato l'influencer campana. "Evitate di parlare di me".

L'imitazione di Oriana Marzoli

Nicole Murgia dal confessionale si è collegata con il salotto del GF VIP ed ha regalato un'imitazione perfetta di Oriana Marzoli. Ha indossato gli occhiali – "Non posso toglierli, sono struccata" -, poi ha parlato dei suoi flirt nati nella Casa. Riguardo l'ultima nomination ricevuta da Edoardo Donnamaria ha dichiarato: "Edoardo mi ha nominata, lui si è fatto influenzare nella nomination. Si è fatto influenzare anche se non lo ammette. Lui non dice la verdad". La nomination è stata la causa principale del durissimo litigio nato tra l'ex volto di Forum e Antonella Fiordelisi: quest'ultima si è mostrata delusa infatti per quanto ascoltato.

Antonella Fiordelisi: "Basta parlare di me"

Le frasi che la tiravano in ballo dichiarate durante il GF Game Night hanno fatto infuriare Antonella Fiordelisi che non ha partecipato alla serata di gruppo. Alcuni VIP stavano parlando del suo risentimento, fatto presente alla Murgia, quando li ha interrotti alzando la voce: "Potete evitare di parlare sempre di me? Visto che fate il Game Night e non sapete non parlare di me anche quando non ci sono. Fate più bella figura, crescete che avete più di 30 anni a testa".

Stando ai racconti di Nicole Murgia la Fiordelisi non ha apprezzato l'allusione alla nomination di Edoardo Donnamaria: "Ha fatto una scenata assurda". "Continuava a dirmi che l'abbiamo derisa, che abbiamo fatto gruppo contro di lei. Ma ha capito che stavamo imitando Oriana? Ha iniziato a dirmi "come fai ad essere amica di Oriana che ti nascondeva che si baciava con Daniele sapendo che a te piaceva?". Ma basta e poi con questo branco e gruppo è una storia che non si può sentire", le parole della Murgia riportate da Biccy.